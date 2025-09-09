Dolar
41.27
Euro
48.61
Altın
3,646.62
ETH/USDT
4,295.00
BTC/USDT
111,515.00
BIST 100
10,449.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Venezuela: ABD, yasa dışı uyuşturucu ticaretinde merkez bir ülke

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD'nin yasa dışı uyuşturucu ticaretinde merkezi bir ülke olduğunu ve bu ticaretten elde edilen kazancın yaklaşık yüzde 85'inin ABD'de kaldığını öne sürdü.

Sinan Doğan  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
Venezuela: ABD, yasa dışı uyuşturucu ticaretinde merkez bir ülke

Bogota

Devlet televizyonu VTV'deki basın toplantısında konuşan Rodriguez, Venezuela'yı uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlayan ABD'yi hedef aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rodriguez, ABD'nin yasa dışı uyuşturucu ticaretinde merkezi bir ülke olduğunu ve kazancın yaklaşık yüzde 85'inin ABD'de kaldığını savunarak, "ABD, bu sorunu kendi içinde çözmeli, buraya gemi göndermekten çok daha kolay olur." dedi.

ABD'nin Karayipler'deki askeri varlığını da eleştiren Rodriguez, şunları kaydetti:

"Bu konuda çok fazla ikiyüzlülük ve siyasi araçsallaştırma var. Amaç saldırmak ve rejim değişikliği hedeflemektir. Bu adım çılgınlık ve tehlikeli bir gösteridir. Kokainin ana rotası Pasifik'tir. Kolombiya'da üretilen toplam kokainin yüzde 87'si buradan çıkıyor. ABD gerçekten kokaini engellemek isteseydi, gemileri orada olmalıydı. GPS konumlarını yanlış kullanıyorlar, rotalarını değiştirip Pasifik'e gitmeliler yoksa kokain ABD'ye ulaşır."

Rodriguez, ABD'nin Venezuela'yı uyuşturucu ticaretiyle suçlamasının tamamen bir aldatmacadan ibaret olduğunu vurgulayarak, "Amaçları ülkenin petrol, gaz ve altın gibi doğal zenginliklerini ele geçirmek." değerlendirmesinde bulundu.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos ayı sonlarında Venezuela kıyılarına USS Gravely, USS Jason Dunham ve USS Sampson adlı savaş gemilerini göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücü seferber ettiğini ve "herhangi bir saldırıyı püskürtmeye" hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 2 polisin şehit olduğu silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 27'ye yükseldi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin paylaşım
AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak Oxford'un yeni reklam yüzü oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, 2026-2028 Dönemi Orta Vadeli Program'a ilişkin açıklama

Benzer haberler

Venezuela: ABD, yasa dışı uyuşturucu ticaretinde merkez bir ülke

Venezuela: ABD, yasa dışı uyuşturucu ticaretinde merkez bir ülke

Venezuela lideri Maduro, ABD'nin ülkesini uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamasına tepki gösterdi

CNN: Trump, Maduro'ya baskı amacıyla Venezuela'daki kartelleri hedef almayı değerlendiriyor

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Venezuela saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Venezuela saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer
ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya "uçaklarınızı düşürürüz" tehdidi

ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya "uçaklarınızı düşürürüz" tehdidi
Venezuela'ya ait iki askeri uçak ABD donanma gemisine yaklaştı

Venezuela'ya ait iki askeri uçak ABD donanma gemisine yaklaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet