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Dünya

Ürdün Kralı Abdullah: Kudüs ve kutsallar konusunda herhangi bir pazarlığı kabul etmiyoruz

Ürdün Kralı Abdullah, Ramazan ayının başından bu yana İsrail polisinin müdahalelerine direnen Doğu Kudüs'teki Filistinlilere desteğini yineleyerek, "Kudüs ve kutsallar konusunda herhangi bir pazarlığı kabul etmediğini" açıkladı.

Laith Al-jnaidi,Said İbicioğlu   | 27.04.2021
Ürdün Kralı Abdullah: Kudüs ve kutsallar konusunda herhangi bir pazarlığı kabul etmiyoruz

Amman

Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, başkent Amman'daki Hüseyniye Sarayında Kudüs Vakıflar ve Kiliseler Meclislerinin temsilcileri ile görüştü.

"Kudüs ve kutsallar konusunda herhangi bir pazarlığı kabul etmiyoruz." diyen Kral Abdullah, Kudüs'teki Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal yerlerin korunması ve savunulmasında Haşimi himayesine dayanarak tarihi ve dini sorumluluğu taşımaya devam edeceklerini vurguladı.

Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'ndaki barikatlar günler sonra kaldırıldı

İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'te, Eski Şehir'in Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, Ramazanın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı’nda toplanmış, İsrail polisi de günlerce onlara müdahale etmişti.

Şam Kapısı başta olmak üzere Eski Şehir çevresindeki olaylarda en az 130 Filistinli yaralanmış, onlarca Filistinli gözaltına alınmıştı.

Filistinlilerin günlerdir süren mücadelesinin ardından İsrail polisi 25 Nisan'da geri adım atarak Şam Kapısı önünde bulunan oturma alanlarındaki barikatların kaldırılmasına müsaade etmişti.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

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