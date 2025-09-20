Dolar
41.39
Euro
48.62
Altın
3,685.78
ETH/USDT
4,483.90
BTC/USDT
115,711.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu
logo
Dünya

İsrail'den Kudüs'ün kuzeybatısında iki köy ve bir mahallenin sakinlerine giriş çıkış için özel izin şartı

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'da Kudüs'ün kuzeybatısında yer alan iki köy ve bir mahallede Filistinli sakinlerinin bölgeye giriş çıkış yapabilmeleri için özel izin alma zorunluluğu getirdi.

Aysar Alais, Halime Afra Aksoy  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
İsrail'den Kudüs'ün kuzeybatısında iki köy ve bir mahallenin sakinlerine giriş çıkış için özel izin şartı Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail makamlarının, Kudüs'ün kuzeybatısındaki Halayle mahallesi ile Beyti İksa ve Nebi Samuel köyleri sakinlerine köylerine giriş çıkış yapabilmeleri için özel izin şartı dayattığı aktarıldı.

Haberde, bunun tecrit politikasını derinleştiren, hareket özgürlüğünü kısıtlayan ve toprak üzerindeki kontrolü artıran bir adım olduğu kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu karara göre, izni olmayanların bu mahalle ve köylerin girişinde bulunan askeri kontrol noktalarından geçemeyeceği bildirildi.

Haberde ayrıca bunun, bu köylerin İsrail'in kontrolü altına alınması, bölge sakinlerinin de bu toprakların sahibi değil de sadece ikamet eden kişiler olarak görülmesi için atılmış bir adım olduğu vurgulandı.

Hamas'ın Kudüs İşleri Ofisi Sorumlusu Harun Nasıruddin ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in bu adımını "Kudüs'ün izole edilmesi ve parçalar haline getirilmesinin pratikteki uygulaması" şeklinde değerlendirerek kınadı.

Halayle mahallesi ile Beyti İksa ve Nebi Samuel köyleri, ayrım duvarı, askeri kontrol noktaları ve geçişleriyle neredeyse tamamen tecrit edilmiş durumda. İsrail tarafından uygulanan tecrit nedeniyle bölge sakinlerinin yeni evler inşa etmesi veya temel yaşam malzemelerinin tedariki engelleniyor, doğal süreçteki kentsel gelişimden mahrum bırakılıyor.

Çevresinde yasa dışı yerleşim birimlerinin olduğu bu bölgelerde toplamda yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Özel'in, Erdoğan ve Trump görüşmesine ilişkin iddialarına yanıt
İçişleri Bakanlığı, Doğu Karadeniz'de devam eden kuvvetli yağışlara karşı uyardı
Başakşehir'de sanayi sitesindeki nakliye deposunda çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da özel hastanede anne adaylarının onayı olmadan ilaçla doğum iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı
Kayseri'de sahipli çoban köpeğinin saldırdığı kadın hastanede hayatını kaybetti

Benzer haberler

İsrail medyasına göre Netanyahu, ekibiyle yarın Suriye ile olası güvenlik anlaşmasını görüşecek

İsrail medyasına göre Netanyahu, ekibiyle yarın Suriye ile olası güvenlik anlaşmasını görüşecek

İsrail'den Kudüs'ün kuzeybatısında iki köy ve bir mahallenin sakinlerine giriş çıkış için özel izin şartı

ABD basınına göre, Netanyahu Trump yönetiminden Mısır'a baskı yapmasını istedi

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İsveç ve Yunanistan'da protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İsveç ve Yunanistan'da protesto edildi
Katar, İsrail'in saldırısıyla ilgili Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne mektup gönderdi

Katar, İsrail'in saldırısıyla ilgili Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne mektup gönderdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet