Gazze'deki hükümet halkı patlamamış mühimmatlar konusunda uyardı
Gazze'de patlamamış yaklaşık 20 bin mermi ve roket, siviller için büyük tehlike oluşturuyor.
Gazze'deki hükümet, halka İsrail'in 2 yıl boyunca yürüttüğü soykırımdan geriye kalan patlamamış mühimmatlara yaklaşmamaları uyarısında bulundu.
Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait patlamamış mühimmat ve şüpheli nesnelere dokunulması nedeniyle ölüm ve yaralanmaların yaşandığı ifade edildi.
Halka, bu tarz mühimmatları bulmaları durumunda derhal oradan uzaklaşmaları ve asla dokunmamaları çağrısı yapıldı.
Gün içinde sağlık kaynakları, Gazze kentinin orta kesimindeki El-Cela Caddesi'nde şüpheli bir cismin infilak etmesi sonucu bir çocuğun yaralandığını belirtmişti.
Gazze'deki hükümet, 17 Ekim'deki açıklamasında, Gazze'de yaklaşık 20 bin patlamamış mermi ve roketin bulunduğunu ve bunların siviller için tehlike oluşturduğunu bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.