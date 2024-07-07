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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNRWA: Gazzeli çocuklar günün yaklaşık 8 saatini gıda ve su taşımakla geçiriyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinli çocukların her gün 6-8 saati gıda ve su taşımakla geçirdiğini bildirdi.

Raşa Evrensel, Mahmut Geldi  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
UNRWA: Gazzeli çocuklar günün yaklaşık 8 saatini gıda ve su taşımakla geçiriyor

İstanbul

UNRWA'nın X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki kanalizasyon ve altyapı ciddi anlamda tehlike saçtığı için kişisel temizlik ve içme suyunda dahi deniz suyu kullanılmak zorunda kalındığına dikkati çekildi.

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli çocukların karşılaştığı zorluklara da işaret edilen açıklamada, "Çocuklar günlük 6 veya 8 saati gıda ve su taşımakla geçiriyor. Çocuklar genellikle uzak mesafelerden ağır yükler taşıyor." ifadeleri kullanıldı.

UNRWA'nın açıklamasında, Gazze'de derhal ateşkes çağrısı talebinde bulunuldu.

İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

UNRWA'dan 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,3 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

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