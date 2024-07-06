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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNRWA: Gidecek hiçbir güvenli yeri kalmayan Gazze halkı yeni zorunlu göçlerle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), "umutları tükenen ve gidecek güvenli bir yerleri kalmayan Gazze halkının zorunlu yeni göçlerle karşı karşıya kaldığını" belirtti.

Raşa Evrensel, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 06.07.2024 - Güncelleme : 06.07.2024
UNRWA: Gidecek hiçbir güvenli yeri kalmayan Gazze halkı yeni zorunlu göçlerle karşı karşıya Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

İstanbul

UNRWA'nın Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge'nin New York Times gazetesine verdiği röportaj, ajansın X sosyal medya platformunda yayımlandı.

Wateridge, Gazze'deki Filistinli ailelerin, umutlarını kaybettiğini, gidecek hiçbir güvenli yerleri olmadığını ve yeni zorunlu göçlerle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Acilen ateşkes sağlanması gerektiğini ifade eden UNRWA yetkilisi, bulundukları bölgelerin sürekli olarak boşaltılmasının istenmesinin zaten zor durumdaki Gazze halkını olumsuz etkilediğini kaydetti.

UNRWA Planlama Direktörü Sam Rose'un İngiliz basın kuruluşu BBC'ye verdiği röportaj da aynı hesaptan yayımlandı.

Gazze'de ailelerin her gün hayatta kalma mücadelesi verdiğine dikkati çeken Rose, "Filistinliler, yemek, su gibi hayati ihtiyaçlarını temin etmek için mücadele ediyor. Acilen ateşkes sağlanmalı." dedi.

UNRWA, 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinden 250 bin Filistinlinin kaçmak zorunda kalacağının tahmin edildiğini bildirmişti.

Han Yunus'tan zorunlu tahliyeler

İsrail ordusu Han Yunus'un doğu bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilere gönderdiği ses kaydında bölgenin "tehlikeli çatışma bölgesi" olduğunu iddia ederek boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 1 Temmuz'da Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmalarını istemişti.

Kentin doğusundaki Filistinliler, İsrail ordusunun çağrısından saatler sonra Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kalmıştı.

Han Yunus kentindeki Gazze-Avrupa Hastanesi çalışanları da 2 Temmuz'da, İsrail'in hastanenin bulunduğu bölgenin boşaltılması yönündeki uyarısının ardından hasta, yaralı ve cihazların tahliyesine başlamıştı.

Gazze Şeridi'nde faaliyetteki az sayıdaki sağlık merkezinden biri olan Gazze-Avrupa Hastanesinden tahliye edilen hasta ve yaralılar kent merkezindeki Nasır Hastanesine nakledilmişti.

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