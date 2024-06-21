Dolar
32.84
Euro
35.16
Altın
2,321.23
ETH/USDT
3,535.70
BTC/USDT
64,102.00
BIST 100
10,771.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNRWA: Gazze'deki okulların yüzde 76'dan fazlasının yeniden inşaya ihtiyacı var

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki okulların yüzde 76'dan fazlasının yeniden inşa ve tadilata ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Mohammed Hamood Ali Al Ragawi, Çağrı Koşak, Mehmet Nuri Uçar  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
UNRWA: Gazze'deki okulların yüzde 76'dan fazlasının yeniden inşaya ihtiyacı var Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

İstanbul

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki okulların yeniden faaliyete geçebilmesi için yüzde 76'dan fazlasının yeniden inşa ve tadilata ihtiyacı olduğu" belirtildi.

Gazze'de okulların büyük oranda yıkılmasına rağmen UNRWA personelinin oyun ve eğitim amacıyla Filistinli çocuklarla ilgilenmeye devam ettiği kaydedildi.

"Eğitim bir insanlık hakkıdır." ifadelerine yer verilen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik "yaklaşık 9 aydır yıkıcı bir savaş yürüttüğü" vurgulanarak "acil ateşkes" yapılması istendi.

Yerlerinden edilen Filistinliler, Gazze Şeridi'ndeki okullara sığınmalarına rağmen İsrail'in saldırılarına maruz kalıyor. İsrail, 15 Haziran'da Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde UNRWA'ya bağlı bir okulu topçu saldırılarıyla vururken, olayda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 431 Filistinli öldü, 85 bin 653 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Gaziantep'te ormanlık alanda çıkarak barınma merkezine sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Yollarda bayram tatili dönüşü hareketliliği yaşanıyor
Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor
Anız yangınından etkilenen Diyarbakır'daki kırsal mahallede hortum oluştu

Benzer haberler

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Hizbullah saldırılarına karşı gerekli kararları yakında alacaklarını duyurdu

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Hizbullah saldırılarına karşı gerekli kararları yakında alacaklarını duyurdu

UNRWA: Gazze'deki okulların yüzde 76'dan fazlasının yeniden inşaya ihtiyacı var

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında sınır hattında karşılıklı saldırılar sürüyor

Filistinli kanser hastası kız çocuğu, tüm sağlık imkanlarından yoksun çadırda yaşam mücadelesi veriyor

Filistinli kanser hastası kız çocuğu, tüm sağlık imkanlarından yoksun çadırda yaşam mücadelesi veriyor
Refah Belediye Başkanı Sufi, kentin İsrail'in askeri operasyon alanına dönüştüğünü söyledi

Refah Belediye Başkanı Sufi, kentin İsrail'in askeri operasyon alanına dönüştüğünü söyledi
İsrail ordusu Gazze kentinde iki evi bombaladı: 6 kişi öldü

İsrail ordusu Gazze kentinde iki evi bombaladı: 6 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet