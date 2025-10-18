Dolar
Dünya

UNRWA: Gazze'de yaklaşık 300 bin öğrenci iki yıl aradan sonra eğitime yeniden başlıyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Medya Danışmanı Adnan Ebu Hasene, iki yıl sonra Gazze Şeridi'nde yaklaşık 300 bin öğrencinin eğitime yeniden başlayacağını duyurdu.

Muhammed Ata, Ali Semerci  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
İstanbul

Ebu Hasene, UNRWA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında yayınlanan videoda yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

UNRWA'nın, iki yıllık aradan sonra eğitime yeniden başlamak için planlar geliştirdiğini belirten Ebu Hasene, 10 bin öğrencinin bazı barınma merkezlerinde eğitim göreceğini, geri kalan öğrencilerin ise sanal ortamda eğitime devam edeceğini aktardı.

Ebu Hasene, bu eğitim sürecine yaklaşık 8 bin öğretmenin katılacağı bilgisini verdi.

İsrail'in, Ajansın Gazze Şeridi'ne büyük çaplı yardım göndermesine izin vermediğini vurgulayan Ebu Hasene, UNRWA'nın Gazze Şeridi'nde gıda yardımı dağıtmaya ve 22 merkezi klinik işletmeye hazır olduğunu kaydetti.

İsrail'in bu yardım çabalarını engelleme girişimlerini eleştiren Ebu Hasene, şunları söyledi:

"İsrail, barınma malzemeleri, battaniyeler, kışlık giysiler ve ilaçlar gibi birçok temel malzemenin Gazze'ye ulaşmasına izin vermiyor ve bu durum insani durumu daha da kötüleştiriyor."

Ebu Hasene, Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 95'inin gelir kaynaklarını kaybetmesi nedeniyle insani yardıma bağımlı hale geldiğine işaret etti.

Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından Gazze'ye dönen yüz binlerce yerinden edilmiş kişinin açık alanda yaşadığını ve durumun tehlikeli bir şekilde kötüleştiğini aktaran Ebu Hasene, kış mevsimi başlamadan önce yardım ulaştırılmasının acil bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

