Dolar
41.90
Euro
48.82
Altın
4,249.90
ETH/USDT
3,881.40
BTC/USDT
107,155.00
BIST 100
10,208.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak’ta gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

El-Ariş Limanı'na ulaşan 17. "İyilik Gemisi"nden yardım malzemelerinin indirilmesi sürüyor

Gazze için insani yardım taşıyan 17. "İyilik Gemisi"nin El-Ariş Limanı'na ulaşmasının ardından başlatılan malzeme indirme çalışmaları devam ediyor.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
El-Ariş Limanı'na ulaşan 17. "İyilik Gemisi"nden yardım malzemelerinin indirilmesi sürüyor Fotoğraf: Hüseyin Cem Dağıstanlı/AA

El-Ariş

Mersin Uluslararası Limanı'ndan 14 Ekim Salı günü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuşmasının ardından dualarla uğurlanan Türkiye'nin 17."İyilik Gemisi", Akdeniz'deki yolculuğunun ardından dün öğle saatlerinde Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda hazırlanan ve yaklaşık 900 tonluk insani yardım malzemesi taşıyan gemideki yüklerin limana indirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Bebek maması, "aç tüket gıda" ve konserve ürünlerinden oluşan yardımlar, tırlar ve forkliftler yardımıyla karaya taşınıyor.

Türkiye'nin Gazze halkına destek amacıyla gönderdiği 17. "İyilik Gemisi", bugüne kadar bölgeye ulaştırılan insani yardım seferlerinin devamı niteliğinde bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Piyade Er Eyüp Güner'in ailesine başsağlığı diledi
Bakan Kurum: Hepimiz el birliği yaparak çözüm geliştirme hızımızı bir an önce atık üretme hızımızın üstüne çıkarmalıyız
YSK, CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebini reddetti
Emine Erdoğan: '2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'yle, 'kimsenin geride kalmadığı bir dünya' idealimiz var
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı

Benzer haberler

BM yetkilisi Young, Gazze’deki durumun felaket boyutuna ulaştığını ve acil yardım gerektiğini söyledi

BM yetkilisi Young, Gazze’deki durumun felaket boyutuna ulaştığını ve acil yardım gerektiğini söyledi

El-Ariş Limanı'na ulaşan 17. "İyilik Gemisi"nden yardım malzemelerinin indirilmesi sürüyor

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana enkaz altından 280 Filistinlinin naaşı çıkarıldı

İsrail işkencesi sonucu görme yetisini kaybeden Filistinli Mahmud, özgürlüğüne acı içinde kavuştu

İsrail işkencesi sonucu görme yetisini kaybeden Filistinli Mahmud, özgürlüğüne acı içinde kavuştu
Gazze Görev Gücü'ne gönüllü katılmak isteyenlerden CİMER'e başvuru

Gazze Görev Gücü'ne gönüllü katılmak isteyenlerden CİMER'e başvuru
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Amacımız, Gazze'ye kış girmeden olabildiğince çok insani yardımın ulaştırılması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Amacımız, Gazze'ye kış girmeden olabildiğince çok insani yardımın ulaştırılması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet