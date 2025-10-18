Dolar
41.90
Euro
48.82
Altın
4,249.90
ETH/USDT
3,881.40
BTC/USDT
107,155.00
BIST 100
10,208.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak’ta gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

BM yetkilisi Young, Gazze’deki durumun felaket boyutuna ulaştığını ve acil yardım gerektiğini söyledi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Acil Durum Koordinatörü Hamish Young, Gazze’deki insani durumun "felaket boyutuna" ulaştığını belirtti.

Cuma Yunus, Mehmet Nuri Uçar  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
BM yetkilisi Young, Gazze’deki durumun felaket boyutuna ulaştığını ve acil yardım gerektiğini söyledi Fotoğraf: Anas Zeyad Fteha/AA

Gazze

Young, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’in kısıtlamaları nedeniyle temel insani malzemelerin bölgeye girişinin zorlaştığını, bu durumun Gazze’deki çocukların yaşamını doğrudan tehdit ettiğini söyledi.

Filistinlilerin barınma, temiz içme suyu ve gıda konusunda ciddi sıkıntı yaşadığını aktaran Young, "Gazze halkının çadırlara, plastik örtülere ve temiz içme suyuna acil ihtiyacı var. Yakıt ve su üretim ekipmanlarının da ivedilikle bölgeye ulaşması gerekiyor." dedi.

50 yardım tırı, çocuklar için hayati malzemelerle izin bekliyor

BM yetkilisi Young, acil yardım konvoylarının girişine izin verilmemesi nedeniyle UNICEF ekiplerinin uzun süredir geçiş izni beklediğini dile getirerek "Şu anda 50 yardım tırı, çocukların hayatını kurtaracak tıbbi malzeme ve hijyen ürünleriyle birlikte hareket izni bekliyor." diye konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi’nden alınan bilgiye göre, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ardından İsrail sadece 653 yardım tırının girişine izin verdi. Ancak anlaşma uyarınca günde 600 yardım tırının bölgeye girmesi gerekiyordu.

UNICEF yetkilisi, Gazze’deki tüm hastanelerin ya tamamen yıkıldığını ya da ağır hasar gördüğünü, halkın gıda ve barınma imkanlarından yoksun kaldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Gazze’nin kuzeyinde açlığın etkilerini hafifletebilmek için büyük miktarda gıda malzemesine ihtiyacımız var. Yardımların bir an önce ulaştırılması çocukların hayatta kalması için zorunludur."

Yardımların güvenli dağıtımı da hayati öneme sahip

Young, Gazze Şeridi’nin günde yaklaşık 50 yakıt tankeri ile ev tipi gaza da ihtiyaç duyduğunu ve bunların bölge halkı için son derece gerekli olduğunu ifade etti.

Yardımların sadece ulaşması değil, güvenli şekilde dağıtılmasının da hayati öneme sahip olduğunu dile getiren Young, "UNICEF olarak tüm Gazze genelinde hareket özgürlüğüne ihtiyacımız var. En savunmasız çocuklara, annelere ve ailelerine ulaşmak istiyoruz." dedi.

Son olarak da Young, uluslararası topluma "Gazze’deki insani felaketi durdurmak için daha kararlı adımlar atılması" çağrısında bulundu.

İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze sınır kapılarını tamamen kapalı tutuyor. Bu süreçte gıda, ilaç ve yakıt girişine izin verilmezken, binlerce yardım tırı Mısır tarafında, Refah Sınır Kapısı’nda bekletiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Piyade Er Eyüp Güner'in ailesine başsağlığı diledi
Bakan Kurum: Hepimiz el birliği yaparak çözüm geliştirme hızımızı bir an önce atık üretme hızımızın üstüne çıkarmalıyız
YSK, CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebini reddetti
Emine Erdoğan: '2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'yle, 'kimsenin geride kalmadığı bir dünya' idealimiz var
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı

Benzer haberler

BM yetkilisi Young, Gazze’deki durumun felaket boyutuna ulaştığını ve acil yardım gerektiğini söyledi

BM yetkilisi Young, Gazze’deki durumun felaket boyutuna ulaştığını ve acil yardım gerektiğini söyledi

El-Ariş Limanı'na ulaşan 17. "İyilik Gemisi"nden yardım malzemelerinin indirilmesi sürüyor

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana enkaz altından 280 Filistinlinin naaşı çıkarıldı

İsrail işkencesi sonucu görme yetisini kaybeden Filistinli Mahmud, özgürlüğüne acı içinde kavuştu

İsrail işkencesi sonucu görme yetisini kaybeden Filistinli Mahmud, özgürlüğüne acı içinde kavuştu
Gazze Görev Gücü'ne gönüllü katılmak isteyenlerden CİMER'e başvuru

Gazze Görev Gücü'ne gönüllü katılmak isteyenlerden CİMER'e başvuru
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Amacımız, Gazze'ye kış girmeden olabildiğince çok insani yardımın ulaştırılması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Amacımız, Gazze'ye kış girmeden olabildiğince çok insani yardımın ulaştırılması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet