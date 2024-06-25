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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNRWA: Gazze Şeridi'ndeki tesislerimizin yarısından fazlası vuruldu veya hasar gördü

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki tesislerinin yarısından fazlasının vurulduğunu veya hasar gördüğünü bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
UNRWA: Gazze Şeridi'ndeki tesislerimizin yarısından fazlası vuruldu veya hasar gördü

Cenevre

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinde basın toplantısı düzenledi.

İsrail ordusunun, dün UNRWA'ya ait 2 okulu bombaladığını hatırlatan Lazzarini, bu saldırılarda en az 12 kişinin öldüğünü ve 22 kişinin yaralandığını söyledi.

Lazzarini, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki UNRWA tesislerinin yarısından fazlasının vurulduğunu veya hasar gördüğünü belirtti.

UNRWA tesisleri ve altyapısına yönelik 290 saldırının gerçekleştiğini aktaran Lazzarini, 500'den fazla kişinin BM koruması altındayken öldürüldüğünü ifade etti.

Lazzarini, son 9 ayda Gazze'de 200'den fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğünü ve bu kişilerden 193'ünün UNRWA çalışanı olduğunu kaydetti.

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmanın daha karmaşık hale geldiğini vurgulayan Lazzarini, "Son birkaç haftadır Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırma olağan dışı ve dayanılmaz bir hal aldı. Çok fazla yardım tırı kamyon yağmalandı, varış noktasına ulaşamadı ve geçiş sayısı çok sınırlı kalıyor." dedi.

Lazzarini, UNRWA'nın finansal durumuyla ilgili, "Ağustos sonuna yetecek kadar nakitimiz var ve yıl sonunu ulaşmak için hala 100-140 milyon dolar civarında bütçe açığımız var." ifadesini kullandı.

Gazze'de her gün 10 çocuk bir veya iki bacağını kaybediyor

Gazze'deki savaşın korkunç insani maliyetinde bir azalma olmadığına işaret eden Lazzarini, İsrail bombardımanı ve yaşanan kıtlık korkuları arasında her gün 10 çocuğun bir veya iki bacağını kaybettiğini söyledi.

Lazzarini, "Bu durum, size Gazze'de bir çocuğun nasıl bir çocukluk geçirebileceği hakkında bir fikir veriyor." dedi.

Philippe Lazzarini, AA muhabirinin, "7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in UNRWA'ya yönelik suçlamaları devam ediyor. Buna rağmen UNRWA'ya yönelik uluslararası destek artıyor mu? Bunu hissediyor musunuz?" sorusuna, "Evet, bugün çok daha iyi bir güvenin tesis edildiğinden hiç şüphem yok. Bugünkü durumu 3 ay önce, 26 Ocak'taki durumla karşılaştırırsam, 48 saatte 16 kadar ülke geçici olarak finansal desteklerini durdurmuştu." yanıtını verdi.

Daha sonra bu ülkelerle düzenli şekilde çalışmalar gerçekleştirdiklerini hatırlatan Lazzarini, bağışçı tabanlarını daha da genişlettiklerini kaydetti.

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