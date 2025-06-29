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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze hükümeti: İsrail bugün 19 evi sakinlerinin başlarına yıktı

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Hükümeti Medya Ofisi, İsrail ordusunun bugün sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi’nin kuzeyinde, içerisinde sivillerin bulunduğu en az 19 evi doğrudan hedef alarak yıktığını duyurdu.

Mohamed Majed, Esat Fırat  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
Gazze hükümeti: İsrail bugün 19 evi sakinlerinin başlarına yıktı

Gazze

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Hükümeti Medya Ofisi, İsrail ordusunun bugün sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Tuffah Mahallesi ile Cebaliye el-Beled ve en-Nezle bölgelerinde, içerisinde sivillerin bulunduğu en az 19 evi doğrudan hedef alarak yıktığını duyurdu.

Hükümet Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail, söz konusu bölgelerde sivillerin evlerini doğrudan hedef alarak tam anlamıyla bir savaş suçu işlemiştir. İşgalci, 21 ayı aşkın süredir halkımıza karşı yürüttüğü soykırım savaşı kapsamında, bu sabah itibarıyla 19 evi içindekilerle birlikte yıktı." dedi.

Sevabite, İsrail’in yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerini kasıtlı olarak hedef almasının, "uluslararası insani hukuku ve savaş zamanlarında sivillerin korunmasına yönelik tüm sözleşmeleri hiçe saydığını" vurgulayarak, "Bu saldırılar, kitlesel katliam, terör, zorla yerinden etme ve soykırım amacı taşıyor." ifadelerini kullandı.

Sabah saldırılarında 43 kişi hayatını kaybetti

Sevabite, İsrail’in sabah saatlerinden bu yana düzenlediği aralıklı hava saldırılarında, aralarında kadın, çocuk ve yerinden edilmiş sivillerin de bulunduğu 43 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin ise yaralandığını aktardı.

Gazze'de sağlık sistemi çökme noktasında

Saldırıların Gazze'deki çökme noktasına gelen sağlık sistemi ile eşzamanlı olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Sevabite, "İsrail, 38 hastaneyi ve düzinelerce sağlık merkezini hizmet dışı bıraktı; yüzlerce sağlık çalışanını da öldürdü. Bu saldırılar, sivilleri en temel sağlık haklarından dahi mahrum bırakma amacını taşıyor." diye konuştu.

Uluslararası topluma çağrı

Sevabite, İsrail’i tüm bu suçların doğrudan sorumlusu olarak göstererek, uluslararası toplumu "utanç verici sessizliğini bozarak" harekete geçmeye davet etti.

Birleşmiş Milletler ve ilgili kuruluşları, "bu savaş suçlarını durdurmaya ve faillerini hesap vermeye zorlamaya" çağıran Sevabite, İsrailli liderlerin uluslararası adalet önüne çıkarılması amacıyla bağımsız soruşturma komisyonlarının kurulması gerektiğini vurguladı.

Soykırım bilançosu ağırlaşıyor

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana ABD'nin desteğiyle Gazze Şeridi’nde katliam, aç bırakma, yıkım ve zorla yerinden etme politikaları izliyor.

Uluslararası Adalet Divanının kararlarını görmezden gelen Tel Aviv yönetimi, şu ana kadar çoğu çocuk ve kadın olmak üzere yaklaşık 190 bin Filistinlinin ölümüne veya yaralanmasına yol açtı. En az 11 bin kişi kayboldu, yüz binlercesi yerinden edildi.

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