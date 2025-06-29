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Dünya

Gürcistan'da, AB yanlısı gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılması için protesto düzenlendi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, ülkede geçen yıl yapılan Avrupa Birliği (AB) yanlısı gösterilerde gözaltına alınan ve tutuklu yargılanan eylemcilerin serbest bırakılması talebiyle protesto düzenlendi.

Davit Kachkachishvili  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
Gürcistan'da, AB yanlısı gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılması için protesto düzenlendi Fotoğraf: Davit Kachkachishvili/AA

Tiflis

Tiflis'te, akşam saatlerinde Parlamento Binası önünde toplanan göstericiler, hükümete Gürcistan'ın AB ile entegrasyonu sürecinde etkili adımları atma çağrısında bulundu.

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Göstericiler, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ülkesinin AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması sürecini 4 yıllığına askıya alması üzerine 28 Kasım 2024'te başlayan ve aylarca süren gösterilerde gözaltına alınan ve tutuklu yargılanan eylemcilerin serbest bırakılmasını talep etti.

Protestocular, tutuklu göstericilerin resimlerinin yanı sıra Gürcistan, AB, ABD ile Ukrayna bayrakları taşıdı.

Protestoda, aynı zamanda, eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili döneminde işlendiği öne sürülen suçların araştırılması için Gürcistan Parlamentosunun oluşturduğu "Geçici Soruşturma Komisyonu" tarafından yürütülen soruşturma sürecine katılmayan bazı muhalefet partilerinin liderlerinin de geçen haftalarda tutuklanmasına tepki gösterildi.

Göstericiler, soruşturma sürecinde parlamentoyla işbirliği yapmadığı gerekçesiyle mahkeme tarafından yaklaşık 8 ay hapis cezasına çarptırılan farklı muhalefet partilerinden Mamuka Khazaradze, Badri Japaridze, Zurab Japaridze, Nika Melia, Nika Gvaramia ile Giorgi Vaşadze'nin de serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, burada göstericilere hitaben yaptığı konuşmada, hükümeti muhalefete ve göstericilere baskı kurmakla suçladı.

Parlamentonun girişinde dün çadır kuran muhalefetteki "Droa" Partisi liderlerinden Elene Khoştaria ile eski milletvekilli Gedevan Popkadze tutuklu göstericilerin serbest bırakılması talebiyle açlık grevine başladı.

Gürcistan'daki gelişmeler

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, 28 Kasım 2024'te ülkesinin AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması sürecini 4 yıllığına askıya almaya karar verdiklerini açıkladıktan sonra ülkede gösteriler başlamıştı.

Öte yandan AB, ABD, dönemin Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin 26 Ekim 2024'te kazandığı parlamento seçimlerini kabul etmeyerek hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasını askıya almasına tepki göstermişti.

Başbakan Kobakhidze'nin hükümeti ise Batı'nın desteklediği bazı güçleri, eski Cumhurbaşkanı Zurabişvili'yi ve muhalefeti, "sokak eylemleri" ile hükümeti devirmeye çalışmakla suçlamıştı.

ABD ile bazı Avrupa ülkeleri ise Gürcistan hükümeti yetkililerine yaptırımlar uygulamıştı.

Başbakan Kobakhidze, ülkesinin ABD ile ilişkilerinin yeniden başlatılmasının, ABD Başkanı Donald Trump'ın döneminde mümkün olabileceğini savunuyor.

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