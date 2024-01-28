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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNRWA: Finansal desteğin kesilmesi, Gazze'de yardım çalışmalarının sonlanmasına yol açabilir

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), ülkelerin finansal desteklerini kesmesinin Gazze'deki insani yardım çalışmalarının durmasına yol açabileceğini bildirdi.

Dilara Karataş  | 28.01.2024 - Güncelleme : 28.01.2024
UNRWA: Finansal desteğin kesilmesi, Gazze'de yardım çalışmalarının sonlanmasına yol açabilir

Ankara

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Lazzarini, "Dokuz ülke UNRWA'ya yönelik fonlarını geçici olarak askıya almıştır. Bu karar, başta Gazze Şeridi olmak üzere bölge genelinde devam eden insani yardım çalışmalarımızı tehdit etmektedir. " ifadesini kullandı.

UNRWA'nın şeffaf ve bağımsız soruşturma talep ettiğine dikkati çeken Lazzarini, bu bağlamda bakıldığında çalışanlara yönelik iddialara tepki olarak UNRWA'ya yapılan fonların askıya alınmasının "şok edici" olduğunu vurguladı.

Lazzarini, UNRWA'nın Gazze'deki başlıca insani yardım kuruluşu olduğunu ve 2 milyondan fazla insanın "hayatta kalmak için bu kuruluşa ihtiyaç duyduğunu" belirtti.

UNRWA'nın Gazze'deki insanlar için "can simidi" olduğuna işaret eden Lazzarini, finansman yetersizliği nedeniyle bu durumun her an çökebileceğini kaydetti.

Lazzarini, "Özellikle bölgede savaş, yerinden edilme ve siyasi krizlerin yaşandığı bir dönemde, bazı kişilere yönelik suç teşkil eden iddialar nedeniyle bir kuruluşa ve hizmet ettiği tüm topluma yaptırım uygulamak son derece sorumsuzca olacaktır. " değerlendirmesinde bulundu.

Ülkelerin desteklerini geçici süreyle kesmesinin bölgedeki insani yardım faaliyetlerinin sona ermesine neden olabileceğini belirten Lazzarini, ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye çağırarak Gazze'deki insanların yaşamının buna bağlı olduğunu vurguladı.

Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Gazze'deki Filistinlilerin bu ek toplu cezalandırmaya ihtiyacı yoktu. Bu hepimizi lekeliyor." ifadelerine yer verdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA, İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda ve ABD, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

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