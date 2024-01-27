Filistin, UNRWA'ya fon sağlamayı geçici olarak durduran ülkeleri bundan vazgeçmeye çağırdı
Filistin yönetimi, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına yardımlarını geçici olarak kesme kararı alan ülkeleri bu kararlarından vazgeçmeye çağırdı.
Ramallah/Gazze
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh ve Filistin Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Şeyh, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"UNRWA'ya verdikleri desteğin sona erdiğini açıklayan ülkelerin, insani yardım ve siyaset açısından büyük riskler taşıyan bu kararlarını gözden geçirmelerini istiyoruz.
İsrail'in Filistin halkına saldırılarının sürdüğü bir dönemde UNRWA'ya yapılan yardımların kesilmesine değil desteklenmesine ihtiyaç var."
Filistin Dışişleri Bakanlığı ise açıklamasında, İsrail'in UNRWA'ya karşı kışkırtmasının, mülteciler ve onların hakları meselesini tasfiye etme amacı taşıdığına vurgu yapıldı.
UNRWA'ya yardımları kesme kararı alan ülkelere bundan vazgeçme çağrısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İsrail hükümetinin, UNRWA'ya karşı uyguladığı sistematik kışkırtma kampanyasını en güçlü ifadelerle kınıyoruz. UNRWA'ya yönelik düşmanlık, Gazze halkına yönelik soykırım savaşında, ister ajansla ilgili yapılan açıklamalar ister çalışanlarını ve kurumlarını hedef alarak olsun aşikar hale geldi."
Bazı ülkelerin Birleşmiş Milletlerin (BM) soruşturmalarının sonucunu beklemeden aldıkları önlemler karşısında büyük şaşkınlık yaşandığı belirtilen açıklamada, İsrail'in iddiaları kanıtlansa bile UNRWA'nın yetkilerine ve üst düzey insani misyonuna haksızlık edilmemesi gerektiği kaydedildi.
Açıklamada, İsrail'in, mültecilerin geri dönüş haklarını ellerinden almak için her yolu deneyerek UNRWA'nın çalışmalarını durdurmaya çalıştığına işaret edildi.
İsrail'in, UNRWA'nın bazı çalışanlarının Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıya iştirak ettiği yönündeki suçlamalarının ardından ABD ve Kanada, ajansa sağlanan yeni fonun geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Washington'un, Hamas saldırısına 12 UNRWA çalışanının katıldığı yönündeki iddialardan rahatsız olduğu" ifade edilmiş ve bu iddialar incelenip BM bununla ilgili karar alıncaya kadar fonun geçici olarak askıya alındığı belirtilmişti.
Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Ahmed Hüseyin de yaptığı açıklamada, fonun geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.
UNRWA, 26 Ocak'ta, bazı çalışanlarının 7 Ekim saldırılarına karıştığı iddiaları üzerine soruşturma başlattığını açıklamıştı.
Hamas, UNRWA'nın bazı çalışanların sözleşmelerini feshetmesine tepki gösterdi
Hamas, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, UNRWA'nın İsrail'in iddiaları üzerine bazı çalışanlarının sözleşmelerini feshetme kararını kınadı.
Çalışanların sözleşmelerinin şeffaf ve adil bir inceleme yapılmadan feshedildiği aktarılan açıklamada, UNRWA'nın da Filistin halkının direnişini "terör veya nefret eylemleri" olarak nitelendirmesine tepki gösterildi.
Çatışmalara ilişkin siyasi tutum sergilemenin UNRWA'nın görevi olmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"UNRWA'nın yetki alanı kapsamında benimsemesi gereken siyasi pozisyon, mültecilerin korunması başta olmak üzere zorla yerinden edilmiş mültecilerin haklarını savunmaktır.
Merkezlerinin ve barınaklarının İsrail ordusu tarafından hedef alınması sonucu UNRWA'nın 150'den fazla çalışanı öldürüldü. Tüm bunlara rağmen, UNRWA İsrail işgalini, terörizmini ve nefret eylemlerini kınayan açık bir beyanda bulunmadı."
UNRWA'nın direnişin elinde tuttuğu İsrailli esirlerin serbest bırakılması çağrısı yaparak kurumun yetkileri dışında hareket ettiği ve kendisini ilgilendirmeyen bir konuya müdahil olduğuna dikkat çekilen açıklamada, sıra İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin serbest bırakılmasına geldiğinde ise UNRWA'nın bu yönde bir çağrı yapmamasının da şaşkınlıkla karşılandığı vurgulandı.
UNRWA'yı "İsrail işgalini destekleyen ve kuruma mali destek veren ülkelerin şantajına boyun eğmekle" suçlayan Hamas, söz konusu çalışanların iş sözleşmelerinin feshedilmesi kararından derhal geri dönülmesini istedi.
Finlandiya, UNRWA'ya finansal desteği durdurdu
Finlandiya Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Ville Tavio, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, UNRWA çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddialarının "son derece endişe verici" olduğunu kaydetti.
"Finlandiya UNRWA'ya yaptığı yardımı geçici olarak durduracak ve bağımsız soruşturmanın sonucunu takip edecektir." ifadelerini kullanan Tavio, Hamas'a fayda sağlayan yardımlarda bulunmadıklarını da vurguladı.
İngiltere, UNRWA'ya finansal desteğini askıya aldı
İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, UNRWA çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddialarının incelendiği belirtildi.
Açıklamada, "UNRWA'ya yönelik finansman desteği, endişe verici iddiaları incelediğimiz süre boyunca geçici olarak durduruyoruz." ifadesi kullanılırken iddiaların "şok edici" olduğu kaydedildi.
İngiliz Dışişleri, Gazze'de insani yardımlara ihtiyaç duyanlara desteğin süreceğini de belirtti.
Avustralya, çalışanlarıyla ilgili iddialar üzerine UNRWA'ya finansal desteğini askıya aldı
Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığı yönündeki iddialardan "derin endişe" duyduğunu ifade etti.
Wong, iddialar nedeniyle UNRWA'ya sağlanan finansal desteğin geçici olarak durdurulduğunu belirterek, "Avustralya, soruşturma konusunda UNRWA ile yakın temas halinde olacak ve uluslararası ortaklarla istişarelerde bulunacak." değerlendirmesinde bulundu.
İrlanda, İsrail'in “Hamas’a destek” iddialarına rağmen UNRWA’ya desteğini sürdürecek
İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, X hesabından yaptığı paylaşımda, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini’nin iddialarda adı geçen personeli görevden alma kararını desteklediğini aktardı.
“İrlanda’nın UNRWA’ya yönelik fonlarını askıya alma planı yok.” ifadesini kullanan Martin, kurumun 13 bin çalışanıyla 2,3 milyonluk Gazze halkına destek verdiğini kaydetti.
Son 4 ayda UNRWA’nın 100’ün üstünde çalışanının öldürüldüğünün de altını çizen Martin, “İrlanda, UNRWA’ya 2023 yılında 18 milyon avroluk destek sağladı, 2024’te de desteklemeye devam edecek." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.