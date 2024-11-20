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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Ünlü Fransız DJ Snake, Macron yönetiminin Filistin'e destek paylaşımını silmesini istediğini söyledi

Dünyaca ünlü Cezayir asıllı Fransız DJ Snake, katıldığı bir sosyal medya programında Elysee yönetiminin kendisinden Filistin'e destek paylaşımını silmesini istediğini belirtti.

Şeyma Yiğit  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
Ünlü Fransız DJ Snake, Macron yönetiminin Filistin'e destek paylaşımını silmesini istediğini söyledi

Ankara

Canlı yayınlanan sosyal medya programı Twitch'teki NASTALK'a katılan DJ Snake, Elysee yönetiminin menajerleriyle temasa geçtiğini ve kendisinden sosyal medya hesabından yaptığı Filistin'e destek paylaşımını silmesini istediğini açıkladı.

Filistin'e desteği ile öne çıkan DJ Snake, Macron yönetiminin bu talebini reddettiğini dile getirerek, Filistin meselesinde "sessiz kalanlardan olmayacağını" vurguladı.

"Ben bir siyasetçi değilim, işim müzik yapmak" diyen DJ Snake, paylaşımını yayınlamayı sürdürdüğünü ifade etti.

DJ Snake, Gazze'de yaşananlarla ilgili, "Bir noktadan sonra, kalbi olan bir insan olarak (sessiz kalmak) bu mümkün değil, hesabımı bunu kınamak için kullandım." dedi.

Röportaj sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar Filistin'e destek veren isimlerin susturulmaya çalışılmasına tepki gösterdi.

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