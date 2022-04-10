Üniversiteyi Türkiye'de okuyan Malili genç, ülkesindeki yoksullara umut oluyor
Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu Türkiye Diyanet Vakfı Mali Fahri Temsilcisi Abdülkadir Karabinta, "Türk halkı, din, dil ve renge bakmadan herkese yardım etmeye çalışıyor." dedi.
Bamako
Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) sağladığı bursla üniversite eğitimini Türkiye'de tamamlayan Malili Abdülkadir Karabinta, ülkesine dönmesinin ardından fahri olarak yürüttüğü temsilcilik göreviyle ülkesindeki yoksullara ve eğitim almak isteyen gençlere yardımcı oluyor.
Segou'da dünyaya gelen Karabinta, ortaokul yıllarında Osmanlı Devleti ve Türkiye ile ilgili okuduğu kitaplardan etkilendi.
Üniversite eğitimini Türkiye'de almaya karar veren Karabinta, liseyi dereceyle bitirmesinin ardından Türkiye Diyanet Vakfının Mali'de düzenlediği mülakat ve sınava girdi.
Başarılı olmasının ardından 2011 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitim almaya başlayan Karabinta, eğitim süresi boyunca vakfa ait yurtta kaldı.
Üniversiteyi 2018 yılında tamamlamasının ardından ülkesine dönen Karabinta, TDV'nin Mali'deki fahri temsilciliği görevini yürütmeye başladı.
Ülkesinde bulunan yetimhaneler, okullar ve yoksul vatandaşların yardımına koşan 27 yaşındaki bir çocuk babası Karabinta, TDV'nin Mali'ye yapacağı yardım çalışmalarının organizasyonunda görev alıyor.
Malili gençlere Türkiye'deki eğitim koşulları hakkında bilgi veren Karabinta, her yıl onlarca gencin Türkiye'de eğitim almasını sağlıyor.
"Türkiye, nerede bir mazlum varsa elini uzatmaya çalışıyor"
Abdülkadir Karabinta, AA muhabirine, yaşamında Türkiye ve TDV'nin çok önemli bir yeri olduğunu, onların sağladığı destekler sayesinde üniversite okuma hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.
Türkiye'de eğitim aldığı süre boyunca hiç yabancılık çekmediğini anlatan Karabinta, şöyle konuştu:
"Türk halkı, din, dil ve renge bakmadan herkese yardım etmeye çalışıyor. Türkiye'nin İslam ülkelerinin tek dayanağı olduğunu ısrarla söylüyorum. Türkiye tüm Müslümanları seven bir ülkedir. Benim için özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok önemlidir. Şu an tüm Müslümanların dayanağı odur. O, İslam'ı, Müslümanları ve tüm insanları seviyor. Türk halkı da diğer halkları seviyor. Allah ona zeval vermesin. Türkiye, zalimi ve zulmü sevmez, nerede bir mazlum varsa elini uzatmaya çalışıyor."
Karabinta, ülkesine döndükten sonra TDV'den fahri temsilcilik teklifi aldığında çok mutlu olduğunu, hemen Mali genelinde çalışmalara başladığını ifade etti.
Türkiye'de öğretildiği gibi hep mazlumların yanında olduğunu anlatan Karabinta, TDV'nin gönderdiği yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya gayret ettiğini, su kuyusu açma çalışmalarına destek verdiğini kaydetti.
Karabinta, Türk ve Mali bayraklarını yanından hiç ayırmadığını, Türkiye'nin ülkesi için yaptıklarını her ortamda gururla anlattığını sözlerine ekledi.
"Hem bizim hem de hemşehrilerinin kalbinde taht kuruyor"
TDV Mali Temsilcisi Furkan Taze de Abdülkadir Karabinta'nın çok çalışkan olduğunu, yaptığı çalışmalarda Türkiye'nin adaleti ve hoşgörüsünü ülkesine yansıttığını anlattı.
Taze, "Onun sayesinde hayırseverlerimizin bağışlarını Mali'de gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. O gönüllü olarak yürüttüğü bu görevle hem bizim hem de hemşehrilerinin kalbinde taht kuruyor." diye konuştu.
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