Ekonomi, Savunma sanayisi

Türk savunma sanayisi ürünleri Afrika'da geçer not aldı

Türk savunma sanayisi ürünleri, Mali’de düzenlenen Bamako Expo Fuarı’nda (BAMEX’25), birçok ülkenin askeri heyeti tarafından sahada denendi ve geçer not aldı.

Göksel Yıldırım  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Türk savunma sanayisi ürünleri Afrika'da geçer not aldı

Bamako

Mali'nin başkenti Bamako'da bu yıl ilk kez yalnızca Türk firmalarının katılımıyla The Peak Defense tarafından gerçekleştirilen Bamako Expo Fuarı (BAMEX’25), firmaların ürünlerinin Mali ve ziyaretçi ülke heyetlerinin test edildiği etkinlikle sona erdi.

Etkinlikte STM, KARGU FPV Kamikaze İHA ile belirlenen hedefe başarılı bir atış gerçekleştirildi. BOYGA Havan Mühimmatı Taşıyan Döner Kanatlı İHA da havanla atış yaptı.

STM’nin KARGU ve TOGAN İHA’ları ile Skydagger’in taktik dronları ise yaptıkları uçuşlarla kabiliyetlerini ortaya koydu.

Etkinlik boyunca heyetler KaleKalıp, Akdaş, MKE, Sarsılmaz, ASELSAN, 3E, ZSR, Akıncılar, Hedef Defence gibi firmaların ateşli silahlarını ve bunların etkinliklerini artıran ekipmanlarını bizzat test etti.

Heyetler, deneyimledikleri ürünlere ilişkin beğenilerini dile getirdi.

Mali Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Tümgeneral Daoud Aly Mohammedine, AA muhabirine, BAMEX fuarına katılan Türk savunma sanayisi şirketleriyle güvenlik alanındaki en modern ve yeni çözümleri değerlendirme şansı bulduklarını söyledi.

Etkinliğin 2 gün süren fuar ayağının ardından Bamako’dan 100 kilometreden daha fazla mesafede bulunan bu atış poligonunda, gerçek atış ve patlatmalara tanık olduklarını ifade eden Aly Mohammedine, şöyle konuştu:

"Size, gerek silahlar, gerek mühimmatlar, gerek dronlar, gerekse koruyucu ekipmanlar açısından gördüklerimle ilgili gurur duyduğumu söyleyebilirim. Size hiç yanılmadan söyleyebilirim ki Türkiye Cumhuriyeti bu alanda, yani savunma ve güvenlik alanında çok büyük bir uzmanlığa sahip. Gördüğümüz bu patlamalar da bize güven verdi. Biz, Türkiye Cumhuriyeti’nin stratejik bir ortağıyız ve bölgedeki diğer ülkelere, Afrika ülkelerine de Mali gibi yapmalarını, bizimle kazan-kazan anlayışıyla çalışan, özellikle de egemenliğimize saygı duyan bu ülkeye yönelmelerini tavsiye ediyoruz."

"Türk ürünlerini takdir ediyoruz"

Türk savunma sanayisi ürünlerini kullanan bir ordu, ürünlere ilişkin görüşleri sorulan Aly Mohammedine, şunları kaydetti:

“Biz, Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma ve güvenlik sektöründeki ürünlerini takdir ediyoruz. Takdir ediyoruz, çünkü söylediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti Mali’nin stratejik bir ortağıdır. Sahada operasyon bölgelerinde zaten Türk yapımı çok sayıda ekipmanı kullanıyoruz, bunlar Türk savunma sanayisinin ürünleridir. Sahip olduğumuz ekipmandan memnunuz; size kaliteli malzemeler olduğunu söyleyebilirim. Bugün gördüğümüz ekipmanlar da ister Bamako’daki sergide olsun ister burada gösteriler sırasında yine kaliteli, son teknoloji ürünlerdi. Ayrıca uluslararası alanda kendini ispat etmiş ürünler.

Birçok ülke, büyük güçler de dahil olmak üzere, bugün bu ekipmanları Türkiye’den satın almakta. Şunu söylemek isterim: Biz yanlış bir ortak seçmedik, kaliteli ekipmana sahip bir ortakla çalışıyoruz. Savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğimizi Türkiye Cumhuriyeti ile geliştirmeye devam edeceğiz. Bir kez daha söylemek isterim ki, Türkiye stratejik bir ortaktır, egemenliğimize saygı duyuyor, onurumuza saygı duyuyor."


