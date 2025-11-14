Dolar
logo
Dünya

Mali, El-Kaide bağlantılı grupların kuşatması nedeniyle tehdit altında

Mali, geçiş döneminin sürmesiyle aylardır güvenlik gerilimlerine sahne olurken, ülkede artan güvenlik riskleri ve El Kaide bağlantılı terör örgütü JNIM'nin tehdidi ekonomik ve sosyal krizi daha da ağırlaştırıyor.

Khalid Mejdoub, Ahmed Satti  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Mali, El-Kaide bağlantılı grupların kuşatması nedeniyle tehdit altında

Rabat

Eylülden bu yana terör örgütü JNIM, Mali'ye yakıt tankerlerinin girişini engelliyor. Terör örgütü, özellikle Senegal ve Fildişi Sahili'nden gelen yakıt tankerlerine saldırarak ateşe veriyor.

Yetkililer, ülkenin yakıt stoklarında düşüş ve adam kaçırma vakalarının artmasıyla eş zamanlı olarak eğitimi askıya aldıklarını, ayrıca çarşı ve pazarların kapatıldığını açıkladı.

Mevcut güvenlik gelişmeleri ışığında, El-Kaide'nin, başkent Bamako'ya yönelik uyguladığı kuşatma ve temel ikmal yollarını kesmesi nedeniyle başkent artık doğrudan tehdit altında bulunuyor.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, 9 Kasım'da, Mali'deki güvenlik durumunun hızla kötüleşmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Yusuf, terörizm ve aşırılıkla mücadele için acil uluslararası müdahale çağrısında bulundu ve adam kaçırma olaylarını kınadı.

"Güvenlik açısından ve askeri açıdan çok yıprandı"

Sahel bölgesi uzmanı Faslı analist Abdulfettah El-Fatihi, AA muhabirine, Mali'deki son durumu değerlendirdi.

Fatihi, Mali'nin güvenlik açısından ve askeri açıdan yıprandığını belirterek, "İç savaş ve İslami gruplara karşı yürütülen savaş, ardı ardına yaşanan askeri darbelerle birlikte sivil yönetimin çökmesine sebep oldu, yönetim ile halk arasındaki uçurumu derinleştirdi, siyasi, ekonomik ve sosyal krizi ağırlaştırdı." ifadelerini kullandı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Afrika Birliğinin Mali'ye uyguladığı yaptırımların da ülkedeki krizi derinleştirdiğini anlatan Fatihi, Mali'nin terör örgütleriyle mücadelede kurduğu yeni askeri ittifaklarda da başarılı olamadığını dile getirdi.

Fatihi, "Rus tugayının Ukrayna ile meşgul olması nedeniyle Rusya, Mali'ye askeri teçhizat sağlama taahhüdünü yerine getirmedi. Bamako, silahlı grupların artan nüfuzu ve stratejik noktalardaki kontrolü nedeniyle, uzun soluklu bir yıpratma savaşında kuşatmanın güçlenmesiyle birlikte adeta ateş hattında." dedi.

"Başkentin ele geçirilme riski oldukça güçlü"

Başkentin ele geçirilme riskinin oldukça güçlü olduğuna dikkati çeken Fatihi, özellikle de Sahel İttifakı ülkelerinin, Mali ordusuna bu gruplara karşı yeterince hızlı destek vermediğini savundu.

Fatihi, "İslami grupların isyanının Sahel İttifakı ülkelerine sıçrama ihtimali" konusunda uyarıda bulunarak, şunları kaydetti:

"Bu gruplar Bamako'yu ele geçirmeyi başarırsa, Sahel İttifakı ülkelerini isyanın bulaşıcılığı etkileyecek, bölge genelinde çok sayıda acı ve can kaybına yol açacak, kıtlığı ve yoksulluğu daha da derinleştirecek. Bu güvenlik tablosunun ortaya çıkardığı zorluklar, Kuzey, Batı ve Orta Afrika'daki çeşitli ülkelere yansıyacak, bazı ülkelerde İslami gruplar arasındaki çatışmaların gelişmesine bağlı olarak daha fazla iç savaş odağı oluşmasına neden olacak."

Mali'nin herhangi bir kaynaktan gelebilecek her türlü desteğe ihtiyaç duyduğuna işaret eden Fatihi, "Gerçeklik, Bamako'nun İslami grupların saldırısı karşısında düşmesini önlemek için desteklenmesini gerektiriyor." şeklinde konuştu.

Uzman Fatihi, Afrika Birliğinin "Sahel bölgesindeki ülkelerin aşırılıktan muzdarip olduğu bu dönemde, işbirliğinin güçlendirilmesi, istihbarat paylaşımı ve sürdürülebilir destek sunulması" çağrısını hatırlattı.

Fatihi, Mali'nin kurumlarını ayakta tutmasının ve büyük bir kaosu önlemesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

