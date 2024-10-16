Dolar
34.15
Euro
37.13
Altın
2,673.47
ETH/USDT
2,625.90
BTC/USDT
67,867.00
BIST 100
8,956.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

UNIFIL, İsrail ordusunun bir kez daha "mevzilerine doğrudan ve kasıtlı ateş açtığını" duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun, bir kez daha "mevzilerine doğrudan ve görünüşe göre kasıtlı ateş açtığını" duyurdu.

Faruk Hanedar  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
UNIFIL, İsrail ordusunun bir kez daha "mevzilerine doğrudan ve kasıtlı ateş açtığını" duyurdu

Beyrut

UNIFIL'den yapılan açıklamada, "Bu sabah Kefer Kila yakınlarındaki bir mevzide bulunan barış gücü askerleri, İsrail ordusuna ait bir Merkava tankının gözetleme kulesine ateş açtığını gözlemlemiştir." ifadesine yer verildi.

Saldırı neticesinde iki kameranın tahrip olduğu ve kulenin hasar gördüğü belirtilen açıklamada, başta İsrail ordusu olmak üzere tüm aktörlere BM personelinin güvenliğine ve tesislerinin dokunulmazlığına saygı gösterme yükümlülüğü hatırlatıldı.

İsrail, Barış Gücü unsurlarını 4 kez hedef almıştı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden çekilmesini istediği UNIFIL askerlerine yönelik 10 Ekim itibarıyla saldırılar düzenlemeye başlamıştı.

Arka arkaya 4 gün boyunca tekrarlanan saldırılarda 20 Barış Gücü askerinin yaralandığı duyurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da okullar yarın da tatil edildi
"Suriye sınırından Türkiye'ye yönelik saldırı gerçekleştiği" iddiası yalanlandı
Başakşehir'de 10 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, kadın odaklı çalışmalar yürüten STK temsilcileriyle buluştu

Benzer haberler

Rusya: İsrail'in Gazze'deki eylemleri uluslararası insancıl hukuka aykırı ve ahlak dışı

Rusya: İsrail'in Gazze'deki eylemleri uluslararası insancıl hukuka aykırı ve ahlak dışı

UNIFIL, İsrail ordusunun bir kez daha "mevzilerine doğrudan ve kasıtlı ateş açtığını" duyurdu

UNIFIL Sözcüsü Tenenti: İsrail'in kasıtlı saldırılarına rağmen Lübnan'da kalmaya devam edeceğiz

Gallant, İsrail'in Fransa'daki silah fuarından yasaklanmasının "düşmanlarına yardım" olduğunu savundu

Gallant, İsrail'in Fransa'daki silah fuarından yasaklanmasının "düşmanlarına yardım" olduğunu savundu
İsrail ordusu Lübnan'a son 24 saatte 138 hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu Lübnan'a son 24 saatte 138 hava saldırısı düzenledi
İsrailli analist, Tel Aviv'in Gazze'deki "hedeflerine ulaşmaktan uzak olduğunu" savundu

İsrailli analist, Tel Aviv'in Gazze'deki "hedeflerine ulaşmaktan uzak olduğunu" savundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet