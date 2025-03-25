UNICEF Sözcüsü Elder, Gazze'de odak noktasının "ateşkesin sağlanması" olması gerektiğini bildirdi
Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze'de şu anda odak noktanın "ateşkesin sağlanması" olması gerektiğini kaydetti.
Cenevre
Elder ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'nin "devralınması" ve buradaki insanların zorla yerinden edilmesine ilişkin planının uluslararası anlaşmalar uyarınca yasak olduğunu hatırlatan Elder, Gazzelilerin yerinden edilmesinin son bulması gerektiğini bildirdi.
Elder, "(İsrail saldırıları nedeniyle) Son birkaç günde gördüğümüz sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik kabus ikiye katlandı. Gazze'de sayısız çocuk cesedi sayıyoruz. Dolayısıyla şu anda odak noktası ateşkesin sağlanması olmalı." dedi.
Gazze'ye son 3 haftadır insani yardım girişinin olmadığını da vurgulayan Elder, yardım girişlerinin yeniden başlaması ve çocuklara yönelik ayrım gözetmeyen saldırıların son bulması gerektiğinin altını çizdi.
DSÖ Sözcüsü Harris ise BM'nin, İsrail'in saldırılarını tekrar başlatmasının ardından Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararına ilişkin soruya yanıt verdi.
Harris, DSÖ'nün acil durum ekibinin Gazze'de kalmaya devam edeceğini söyleyerek, "Ancak kritik olan yardım ulaştırmak ve erişim sağlamak. Bu yüzden operasyonel kalsak bile, yardım getirme yeteneğimizin ve tabii ki güvenliğin olmaması nedeniyle yapabileceklerimiz büyük ölçüde sınırlı." diye konuştu.
Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 670'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1200'ü aşkın kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 82'ye, yaralıların sayısı 113 bin 408'e yükseldi.
Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.
Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.
İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.