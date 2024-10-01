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Beyrut'un güneyindeki Dahiye’de son duruma ilişkin yayındayız Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oluyor
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Dünya

UNICEF Lübnan'da hızla kötüleşen insani durumdan derin endişe duyuyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Lübnan'da hızla kötüleşen insani durumdan dolayı derin endişe duyduğunu bildirdi.

Salih Okuroğlu  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
UNICEF Lübnan'da hızla kötüleşen insani durumdan derin endişe duyuyor

Ankara

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail'in saldırılarda bulunduğu Lübnan'daki insani duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Lübnan'da hızla kötüleşen insani durumdan derin endişe duyuyorum." ifadesini kullanan Russell, son bir haftada "en az 80" çocuğun saldırılarda hayatını kaybettiğini, yüzlercesinin de yaralandığını hatırlattı. Russell, ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını, bunların 300 binden fazlasının çocuk olduğunu aktardı.

Russell, binlerce çocuğun şu anda sokaklarda veya sığınaklarda yaşadığını, birçoğunun da temel ihtiyaç malzemelerini yanlarına almadan evlerini terk ettiğini belirtti. İnsani koşulların her geçen saat daha da kötüleştiğini vurgulayan Russell, UNICEF ve ortaklarının Lübnan'da sahada olduğunu, çocuklara ve ailelere yardım sağladığını ifade etti.

Russell, "Ancak şiddet arttıkça insani ihtiyaçlar da artıyor. Lübnan'da herhangi bir kara saldırısı ya da gerilimin daha da tırmanması, çocuklar için felaket olan durumu daha da kötüleştirecektir. Böyle bir sonuçtan her ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır." ifadelerine yer verdi.

UNICEF'in "çatışmaların" acilen durdurulması çağrısı yaptığını bildiren Russell, ayrıca tüm taraflara çocukların ve sivil altyapının korunması için çağrıda bulundu.

⁠İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1273 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1273 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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