Uluslararası Göç Örgütü: Libya'da selden etkilenen şehirlerde 40 bin kişi yerinden oldu
BM Uluslararası Göç Örgütü, Libya'da sel felaketinden etkilenen şehirlerde yaklaşık 40 bin kişinin yerinden olduğunu bildirdi.
Cenevre
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütünün (IOM), X sosyal medya hesabından sel felaketinin yaşandığı Libya'ya ilişkin paylaşımda bulunuldu.
- AA ekibi Derne'de felakete yol açan El-Bilad Barajı'nı görüntüledi
- 'İklim değişikliği Libya'daki sel felaketini 50 kat daha olası hale getirdi'
- Libya'da selden etkilenen bölgelerde altyapının yüzde 70'i hasar gördü
- Libya'daki sel afetinden kurtulanlar zor günleri aşmaya çalışıyor
- Libya'nın doğusundaki hükümet selin en çok etkilediği Derne'de karantina uygulayacak
- Dron görüntüleri Libya'daki afetin boyutunu gözler önüne seriyor
"Libya'da fırtınadan etkilenen şehirlerde yaklaşık 40 bin kişi yerinden edildi." ifadesinin yer aldığı paylaşımda, IOM'un sağlık desteği de dahil gerekli insani yardımı sağlamak üzere sahada çalıştığı belirtildi.
Paylaşımda, Libya için daha fazlasının yapılması gerektiği vurgulandı.
Libya'daki sel felaketi
Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" Fırtınası, 10 Eylül'de Libya'nın doğusundaki Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sele yol açmıştı.
Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.
Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarik Jasarevic, dün, Libya'daki selde 3 bin 998 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 ila 9 bin kişinin hala kayıp olduğunu duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.