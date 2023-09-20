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Dünya

Uluslararası Göç Örgütü: Libya'da selden etkilenen şehirlerde 40 bin kişi yerinden oldu

BM Uluslararası Göç Örgütü, Libya'da sel felaketinden etkilenen şehirlerde yaklaşık 40 bin kişinin yerinden olduğunu bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
Uluslararası Göç Örgütü: Libya'da selden etkilenen şehirlerde 40 bin kişi yerinden oldu Fotoğraf: Halil Fidan/AA

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütünün (IOM), X sosyal medya hesabından sel felaketinin yaşandığı Libya'ya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

"Libya'da fırtınadan etkilenen şehirlerde yaklaşık 40 bin kişi yerinden edildi." ifadesinin yer aldığı paylaşımda, IOM'un sağlık desteği de dahil gerekli insani yardımı sağlamak üzere sahada çalıştığı belirtildi.

Paylaşımda, Libya için daha fazlasının yapılması gerektiği vurgulandı.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" Fırtınası, 10 Eylül'de Libya'nın doğusundaki Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sele yol açmıştı.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarik Jasarevic, dün, Libya'daki selde 3 bin 998 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 ila 9 bin kişinin hala kayıp olduğunu duyurmuştu.

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