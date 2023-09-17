Dolar
27.00
Euro
28.80
Altın
1,923.78
ETH/USDT
1,630.30
BTC/USDT
26,554.00
BIST 100
7,961.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Dron görüntüleri Libya'daki afetin boyutunu gözler önüne seriyor

Libya'da 10 Eylül'deki Daniel fırtınasının neden olduğu sel felaketinden en çok etkilenen Derne kentinde, birçok noktada afetin acı izleri görülüyor.

Halil Fidan  | 17.09.2023 - Güncelleme : 17.09.2023
Dron görüntüleri Libya'daki afetin boyutunu gözler önüne seriyor Fotoğraf: Halil Fidan -AA

Derne

Orta Akdeniz'de etkili olan fırtına birçok yerleşim yerinin yanı sıra özellikle Derne'de felaketine neden oldu.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kentte, Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerden yardım ekipleri hummalı çalışmalar yürütüyor.

Dron ile çekilen fotoğraf ve görüntülerde Derne'nin birçok noktasının enkaz yığınına dönüştüğü görülüyor.

Çöken barajlarla birlikte evler ve araçlar enkaza dönerken, binlerce kişi de hayatını kaybetti. Sokak ve evlerin balçık deryasına döndüğü kentte yüzlerce aracın hasar gördüğü gözlendi.

Bazı araçların üst katlardaki evlere girdiği, bazı marketlerin su altında kalmasıyla birçok gıda maddesinin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Sivil halkın neredeyse tamamının kenti terk etmesiyle Derne adeta hayalet şehri andırmaya başladı.

En çok yıkımın ise Mahkeme Caddesi ve Yeni Çarşı bölgelerinde etkili olduğu belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan DEAŞ mensubu yakalandı
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
NTV meteoroloji editörü Gökhan Abur son yolculuğuna uğurlandı
Menderes, Zorlu ve Polatkan idam edilişlerinin 62. yılında İstanbul'da anıldı
Bakan Tunç: 1 Kasım'da düzenleyeceğimiz sempozyumla aile hukukunu yeniden masaya yatıracağız

Benzer haberler

BM: Selin vurduğu Libya'nın Derne kentinde 11 bin 300 kişi öldü 10 binden fazla kayıp var

BM: Selin vurduğu Libya'nın Derne kentinde 11 bin 300 kişi öldü 10 binden fazla kayıp var

Dron görüntüleri Libya'daki afetin boyutunu gözler önüne seriyor

Sel felaketinin vurduğu Libya’nın Derne kentindeki halkın endişeli bekleyişi sürüyor

Afrika Birliği, Libya'ya yardımları acilen hızlandırma çağrısı yaptı

Afrika Birliği, Libya'ya yardımları acilen hızlandırma çağrısı yaptı
BM Libya Özel Temsilcisi Bathily: Derne'deki durum içler acısı

BM Libya Özel Temsilcisi Bathily: Derne'deki durum içler acısı
Sağlık Bakanı Koca: 148 kişilik takviye ekip ve ekipman desteği Libya'ya ulaştı

Sağlık Bakanı Koca: 148 kişilik takviye ekip ve ekipman desteği Libya'ya ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet