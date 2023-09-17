Dron görüntüleri Libya'daki afetin boyutunu gözler önüne seriyor
Libya'da 10 Eylül'deki Daniel fırtınasının neden olduğu sel felaketinden en çok etkilenen Derne kentinde, birçok noktada afetin acı izleri görülüyor.
Derne
Orta Akdeniz'de etkili olan fırtına birçok yerleşim yerinin yanı sıra özellikle Derne'de felaketine neden oldu.
- Libya’daki sel felaketinde hayatını kaybedenler toplu mezarlara defnediliyor
- Sel felaketinin vurduğu Libya’nın Derne kentindeki halkın endişeli bekleyişi sürüyor
- BM: Selin vurduğu Libya'nın Derne kentinde 11 bin 300 kişi öldü 10 binden fazla kayıp var
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kentte, Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerden yardım ekipleri hummalı çalışmalar yürütüyor.
Dron ile çekilen fotoğraf ve görüntülerde Derne'nin birçok noktasının enkaz yığınına dönüştüğü görülüyor.
Çöken barajlarla birlikte evler ve araçlar enkaza dönerken, binlerce kişi de hayatını kaybetti. Sokak ve evlerin balçık deryasına döndüğü kentte yüzlerce aracın hasar gördüğü gözlendi.
Bazı araçların üst katlardaki evlere girdiği, bazı marketlerin su altında kalmasıyla birçok gıda maddesinin kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Sivil halkın neredeyse tamamının kenti terk etmesiyle Derne adeta hayalet şehri andırmaya başladı.
En çok yıkımın ise Mahkeme Caddesi ve Yeni Çarşı bölgelerinde etkili olduğu belirtiliyor.
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