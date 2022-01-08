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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşuyor
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Dünya, Libya

Libya Seçim Komisyonu cumhurbaşkanı adaylarından birini 'askeri güç' kullanmakla suçladı

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, "yabancı ülke vatandaşlığı" olan cumhurbaşkanı adaylarından birinin kuruma karşı "askeri güç" kullanarak müdahalede bulunmasını kınadı.

Omar Alothmani, Mehmet Nuri Uçar   | 08.01.2022
Libya Seçim Komisyonu cumhurbaşkanı adaylarından birini 'askeri güç' kullanmakla suçladı

İstanbul

Seçim Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Komisyon, özgür ve adil seçimlerde halkın iradesini yerine getirmeyi kendine görev edindi. Ancak, yabancı ülke vatandaşlığı olan cumhurbaşkanı adaylarından birinin (adını vermediği) Yüksek Seçim Komisyonu kurumuna askeri güç kullanarak müdahale etmesini kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Komisyon açıklamasında isim belirtmese de söz konusu kişinin ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter olduğu yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Tartışmalı seçimler

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Temsilciler Meclisi Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Meclis'te oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyi'ne başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti.

Temsilciler Meclisi, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.

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