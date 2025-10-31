Dolar
42.08
Euro
48.68
Altın
4,026.31
ETH/USDT
3,838.50
BTC/USDT
109,625.00
BIST 100
10,844.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da "Türkiye - İsviçre Ekonomi Forumu"nun açılışında konuşuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da "Ekonomi Zirvesi"nde konuşuyor.
logo
Gündem

Emine Erdoğan'dan Almanya Başbakanı Merz'in eşiyle yaptığı ziyaretlere ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in eşi Charlotte Merz ile Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Mikail Bıyıklı  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Emine Erdoğan'dan Almanya Başbakanı Merz'in eşiyle yaptığı ziyaretlere ilişkin paylaşım

İstanbul

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu anlamlı ziyaretin ülkelerimiz arasındaki dostluğun pekişmesine vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımında Erdoğan, ziyaretlere ilişkin videoya da yer verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Almanya Başbakanı Merz'in eşiyle yaptığı ziyaretlere ilişkin paylaşım
Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre bugün sona eriyor
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında İbrahim Özkan gözaltına alındı
İstanbul ve Yalova merkezli organize suç örgütü operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı
Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davasının üçüncü duruşması devam ediyor

Benzer haberler

Emine Erdoğan'dan Almanya Başbakanı Merz'in eşiyle yaptığı ziyaretlere ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan Almanya Başbakanı Merz'in eşiyle yaptığı ziyaretlere ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz'in eşiyle Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Emine Erdoğan'dan 29 Ekim Özel Programı'na ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı
Emine Erdoğan: Sıfır atık ilkelerini temel alan yaşam modellerini bir an önce hayata geçirmeliyiz

Emine Erdoğan: Sıfır atık ilkelerini temel alan yaşam modellerini bir an önce hayata geçirmeliyiz
Emine Erdoğan'dan "Siirtlilerle Buluşma" programına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan "Siirtlilerle Buluşma" programına ilişkin paylaşım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet