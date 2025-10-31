Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre bugün sona eriyor
Eski tip sürücü belgelerinin 1 Ocak 2016'dan itibaren yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi için tanınan süre bugün mesai bitimiyle sona erecek. Kasım itibarıyla B sınıfı ehliyet için yenileme ücreti 7 bin 438 lira 60 kuruş olacak
Eski tip ehliyetler, bugün mesai bitimine kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu sürenin ardından eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.
Kasım itibarıyla B sınıfı ehliyet için yenileme ücreti 7 bin 438 lira 60 kuruş olacak. A, A1, A2 ve F sınıfı sürücü belgelerini yenileyecekler 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı belgelerini yenileyecekler ise 11 bin 235 lira 60 kuruş ödeyecek.
Yenileme süresinin sona erecek olması nedeniyle nüfus müdürlüklerine yapılan başvurularda son günlerde belirgin artış yaşandı.
Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin, bugün mesai bitimine kadar nüfus müdürlüklerine başvurarak işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.