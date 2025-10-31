Dolar
42.08
Euro
48.68
Altın
4,026.31
ETH/USDT
3,838.50
BTC/USDT
109,625.00
BIST 100
10,844.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da "Türkiye - İsviçre Ekonomi Forumu"nun açılışında konuşuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da "Ekonomi Zirvesi"nde konuşuyor.
logo
Gündem

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre bugün sona eriyor

Eski tip sürücü belgelerinin 1 Ocak 2016'dan itibaren yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi için tanınan süre bugün mesai bitimiyle sona erecek. Kasım itibarıyla B sınıfı ehliyet için yenileme ücreti 7 bin 438 lira 60 kuruş olacak

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre bugün sona eriyor

Ankara

Eski tip ehliyetler, bugün mesai bitimine kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu sürenin ardından eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kasım itibarıyla B sınıfı ehliyet için yenileme ücreti 7 bin 438 lira 60 kuruş olacak. A, A1, A2 ve F sınıfı sürücü belgelerini yenileyecekler 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı belgelerini yenileyecekler ise 11 bin 235 lira 60 kuruş ödeyecek.

Yenileme süresinin sona erecek olması nedeniyle nüfus müdürlüklerine yapılan başvurularda son günlerde belirgin artış yaşandı.

Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin, bugün mesai bitimine kadar nüfus müdürlüklerine başvurarak işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Almanya Başbakanı Merz'in eşiyle yaptığı ziyaretlere ilişkin paylaşım
Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre bugün sona eriyor
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında İbrahim Özkan gözaltına alındı
İstanbul ve Yalova merkezli organize suç örgütü operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı
Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davasının üçüncü duruşması devam ediyor

Benzer haberler

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre bugün sona eriyor

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre bugün sona eriyor

Eski tip ehliyetlerin yenilenme süresi yarın doluyor

Bir haftada 115 bin 135 kişi ehliyetini yeniledi

Eski tip ehliyetleri yenileme ücreti 1 Kasım'da 7 bin 438 liraya yükselecek

Eski tip ehliyetleri yenileme ücreti 1 Kasım'da 7 bin 438 liraya yükselecek
1,9 milyon eski tip ehliyetin indirimli yenilenebilmesi için son hafta

1,9 milyon eski tip ehliyetin indirimli yenilenebilmesi için son hafta
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet