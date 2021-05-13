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Dünya

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, İsrail'in Filistin basınını hedef almasını kınadı

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) İsrail'in Filistin basınını ve Gazze'de medya ofislerinin bulunduğu binaları hedef almasını kınadı.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 13.05.2021
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, İsrail'in Filistin basınını hedef almasını kınadı

Ankara

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'ndan (IFJ), Gazze Şeridi'nde İsrail güçleri tarafından medya ofislerinin bulunduğu binaların bombalandığı, uluslararası ve Filistinli gazetecilerin gözaltına alındığı, dövüldüğü ve tehdit edildiği bildirildi.

Açıklamada, "İsrail'i gazetecileri ve medyayı kasıtlı hedef almaktan sorumlu tutmak için acil uluslararası eylem" çağrısında bulunuldu.

Ayrıca, Kudüs'te nisan ayı sonunda gerilimin artmaya başlamasından bu yana yaklaşık 27 medya çalışanının İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Genel Sekreteri Anthony Bellanger, uluslararası toplumun "insan haklarının sistematik ihlaline, medyanın ve gazetecilerin kasıtlı hedef alınmasını görmezden gelemeyeceğini" vurguladı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı altında askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 17'si çocuk, 7'si kadın olmak üzere 83 Filistinli şehit olmuş, 487 kişi yaralanmıştı.


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