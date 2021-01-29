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Dünya

Uluslararası Af Örgütünden ABD Başkanı Biden'a 'Guantanamo'yu kapat' çağrısı

Uluslararası Af Örgütü, ABD Başkanı Joe Biden'a Guantanamo Bay'deki tutukevini acilen kapatma çağrısında bulundu.

İslam Doğru   | 29.01.2021
Uluslararası Af Örgütünden ABD Başkanı Biden'a 'Guantanamo'yu kapat' çağrısı

New York

Uluslararası Af Örgütünün açıklaması, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Endonezya'da 2002 ve 2003 yıllarında 214 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılarla ilgili Guantanamo'da tutulan 3 zanlıyı yargılanmak üzere askeri mahkemeye sevk ettiği iddiaları üzerine geldi.

Açıklamada, Guantanamo tutukevinin bütünüyle uluslararası adalet ve insan hakları standartlarına aykırılığı sembolize ettiği vurgulanarak, “Guantanamo'daki muamele ve hapsetme, Biden yönetiminin acilen sona erdirmesi gereken bariz insan hakları ihlalleridir." ifadesine yer verildi.

Guantanamo'da halen 40 Müslüman'ın yaklaşık 20 yıldır yargılanmadan gözaltında tutulduğuna işaret edilen açıklamada, "Guantanamo gözaltı merkezi bir kez ve tamamen kapatılmalıdır." çağrısı yapıldı.

Guantanamo'daki 3 mahkumun mahkemeye sevki iddiası

Associated Press'in (AP) ABD'li yetkililere dayandırdığı 21 Ocak'taki haberinde, Pentagon'un, 17 yıldır Guantanamo'da tutuklu bulunan Endonezya asıllı Encep Nurjaman ve Malezya asıllı Muhammed Nazır Bin Lep ile Muhammed Farik Bin Amin'in askeri mahkemedeki yargılanma sürecini başlatacağı öne sürülmüştü.

Joe Biden'in başkanlık koltuğuna oturmasının hemen ardından, şüphelilerin askeri mahkemeye sevki iddiası dikkati çekmişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde, Haziran 2017'de bu kişilere karşı hazırlanan iddianame reddedilmişti.

Şüpheliler, 2002'de Endonezya'nın Bali Adası'nda 202 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıdan ile 2003'te Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir otelin dışında, 12 kişinin öldüğü bomba yüklü aracın patlatılması olayından sorumlu tutuluyordu.

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