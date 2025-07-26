Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Sorong şehrinin 60 kilometre kuzeydoğusunda 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırma Merkezine (USGS) göre, merkez üssü Sorong şehrinin 60 kilometre kuzeydoğusunda 5,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
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Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen deprem sonrası can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.