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Dünya

Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Sorong şehrinin 60 kilometre kuzeydoğusunda 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Irmak Akcan  | 26.07.2025 - Güncelleme : 26.07.2025
Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezine (USGS) göre, merkez üssü Sorong şehrinin 60 kilometre kuzeydoğusunda 5,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen deprem sonrası can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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