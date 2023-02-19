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Gündem, Asrın felaketi

Bulgaristan, Malta ve Arnavutluk liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonları

Bulgaristan, Malta ve Arnavutluk liderleri ile eski Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Üyesi Bakir İzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, deprem dolayısıyla "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Mehmet Kara   | 19.02.2023
Bulgaristan, Malta ve Arnavutluk liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonları

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Malta Cumhurbaşkanı George Vella, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve eski Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Üyesi Bakir İzetbegoviç, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

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