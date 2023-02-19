Depremlerde kırılan fay hattında incelemeler sürüyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep AFAD İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Bakan Dönmez depremlerde kırılan fay hattında incelemelerin sürdüğünü bildirdi

Bakan Dönmez, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden ilkinde kırılan 315 kilometrelik fay hattının 218 kilometrelik bölümünde, MTA Genel Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerini tamamladığını bildirdi.

Zeynep Beyza Kılıç   | 19.02.2023
Bakan Dönmez depremlerde kırılan fay hattında incelemelerin sürdüğünü bildirdi

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremlerde kırılan fay hatlarında incelemelerin sürdüğünü belirterek, "MTA ekiplerimiz, Pazarcık merkezli ilk depremde kırılan 315 kilometrelik fay hattının 218 kilometrelik bölümünde 136 noktada gözlem/inceleme yaptı. Kalan 97 kilometre üzerinde çalışmalar devam ediyor. Elbistan merkezli ikinci depremde ise 177 kilometrelik fay hattı üzerinde çalışmalar devam ediyor." ifadesini kullandı.

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