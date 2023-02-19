İstanbul'daki ilçe belediyelerinin deprem bölgesine yardımları devam ediyor
İstanbul'daki ilçe belediyeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye yardımlarını sürdürüyor.
İstanbul
Bağcılar Belediyesi bilişim uzmanlarınca bölgeye mobil şarj istasyonu kuruldu. Bir yönetici ve 2 teknik personelin görevli olduğu mobil şarj istasyonları ilk aşamada Malatya ve Adıyaman'da hizmete sokuldu. İstasyonlar 24 saat boyunca hem depremzedelere hem de bölgede görevli kamu ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarına hizmet veriyor.
Belediye ayrıca yemek dağıtımından mescit kurmaya kadar her türlü ihtiyaca yönelik hizmetler sunuyor.
Fatih Belediyesinden 51 tır bölgeye gönderildi
Fatih Belediyesince deprem bölgesine 51 tırla 1 milyon 382 bin 508 ihtiyaç malzemesi ve 207 bin 660 su gönderildi. Ayrıca 150 personelin sevk edildiği bölgede 37 arama-kurtarma ekibiyle birlikte 35 iş makinesi çalışmalarda görev yapıyor. Belediyenin 2 çorba ve yemek aracı da depremzedelere yemek servisinde bulunuyor.
Kartal Belediyesi çadırların kurulumunu tamamladı
Kartal Belediyesi, Antakya'daki Afet Koordinasyon Merkezi için çadırların kurulumunu tamamladı. Kartal'da toplanan çadır, ısıtıcı, battaniye, kıyafet, yatak ve gıda gibi öncelikli ihtiyaçlar, tırlarla 800 metrekare büyüklüğündeki alana kurulan bu çadıra getiriliyor. Burada toplanan ihtiyaç malzemeleri, ekipler tarafından depremden etkilenen bölgelere götürülüyor.
Ekipler son olarak Hatay'ın Defne ve Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçelerine giderek çadır kurulumlarını yaptı. Defne'de 20 adet çadır kuran ekipler, çadırların yanı sıra vatandaşların ısınma ihtiyacını karşılayacak ısıtıcı ve battaniyeler ile yatak, kıyafet ve gıda desteği de sağladı.
Bahçelievler Belediyesi'nden 6 bin 500 aileye destek
Bahçelievler Belediyesi 40 kişiden oluşan arama-kurtartma ekibinin yanı sıra 1 arama-kurtarma köpeği, 5 araç, jeneratör, seyyar ışık kulesi, çadırlar ve profesyonel arama kurtarma malzemelerini bölgeye sevk etti. Ayrıca bölgede 2 ambulansla birlikte paramedik personel, 4 otobüs ve 2 minibüs görev yapıyor.
Belediye ilk etapta 13 araçtan oluşan iş makinaları ve kamyonları depremde yoğun hasar gören Hatay'a gönderdi. Araç konvoyunda 1 mobil büfe, ekskavatör, loder yükleyici, kamyon, kamyonet ve diğer araçlar da yer aldı. İş makinesi konvoyunda görevlendirilen 26 personel, Hatay'daki AFAD merkezine akredite olarak görev yapıyor.
Kahramanmaraş ve Gaziantep'e gönderilen, mimar ve mühendislerden oluşan 12 kişilik teknik personel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen hasar tespit çalışmalarına destek veriyor.
Battaniye, ısıtıcı, kıyafet ve hijyen malzemeleri gibi temel ihtiyaç malzemeleri de tasnif edildikten sonra tırlara yüklenip en kısa sürede deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıkarılıyor. Bu kapsamda deprem bölgesine 68 tır sevk edildi.
Ayrıca belediyenin atölyelerinde imal edilen tuvalet ve duş tesisatları da tırlara yüklenerek bölgeye gönderildi.
Bin metrekarelik mobil çadır ile 30 bin kişilik yemek pişirme kapasitesi olan mutfak araç ve gereçlerinin yanı sıra mutfak ve aşevlerinde görevlendirilmek üzere 42 kişilik ekip Hatay'a gönderildi.
Depremin etkilediği illerden gelerek Bahçelievler'de akrabalarının yanına yerleşen 6 bin 500 depremzedeye de gıda ve giysi gibi ihtiyaç duydukları her türlü destek sağlanıyor. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.