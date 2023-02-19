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Gündem, Asrın felaketi

Hatay Dörtyol'da depremzede çocuklar için moral etkinliği düzenlendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, depremzede çocuklara yönelik moral etkinliği yapıldı.

Halis Kalkan   | 19.02.2023
Hatay Dörtyol'da depremzede çocuklar için moral etkinliği düzenlendi

Hatay

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı psikososyal destek ekibi, Numuneevler Mahallesi'ndeki barınma merkezinde kalan ailelerin çocukları ile bir araya geldi.

Görevliler, çocuklarla müzik eşliğinde eğlendi, çeşitli oyunlar oynadı, yüz boyama etkinliği gerçekleştirdi.

Ekip üyesi gönüllü Ahmet Ünal, yaptığı açıklamada, depremden etkilenen çocuklara moral ve motivasyon olması için oyunlar oynadıklarını söyledi.

Gönüllü Şüheda Baloğlu da çocukların daha kaliteli vakit geçirmesi için geldiğini ifade etti.

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