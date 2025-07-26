Dolar
40.57
Euro
47.62
Altın
3,337.01
ETH/USDT
3,743.70
BTC/USDT
117,319.00
BIST 100
10,642.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), beşinci gününde İstanbul Fuar Merkezi’nde devam ediyor. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, IDEF 2025’te AA Teknoloji Masası’na konuk oldu.
logo
Dünya

Tayland-Kamboçya geriliminde ölenlerin sayısı 32'ye çıktı

Tayland ile Kamboçya arasında 24 Temmuz'da alevlenen sınır geriliminde yaşamını yitirenlerin sayısı 32'yi buldu.

Dildar Baykan Atalay  | 26.07.2025 - Güncelleme : 26.07.2025
Tayland-Kamboçya geriliminde ölenlerin sayısı 32'ye çıktı Fotoğraf: Valeria Mongelli/AA

Ankara

Ateşkes çağrılarına rağmen Tayland-Kamboçya sınırındaki gerilim 3. gününe girdi.

Çatışmalarda iki taraftan da ölenlerin sayısı 32'ye ulaştı.

Khmer Times'a göre, Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, iki ülke arasındaki gerilimde 5'i asker 8'i sivil 13 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Maly Socheata, çatışmalarda 50 Kamboçyalı sivilin de yaralandığını bildirdi.

Ayrıca Tayland tarafı da çatışmalarda 6'sı asker 19 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sınıra savaş gemileri gönderildi

Ülke basınında yer alan haberlere göre Tayland yönetimi, gerilimin sürdüğü sınır bölgesine 4 savaş gemisi sevk etti.

Bölgede Tayland'ın savaş uçakları da görev yapıyor.

Tayland hükümeti, Kamboçya'da yaşayan vatandaşlarına acilen ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Ateşkes çabaları

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 24 Temmuz'da iki ülkenin liderleri ile yaptığı telefon görüşmesinde ateşkes önermiş ve ülkelerin buna olumlu yaklaştığını bildirmişti.

Enver'in çağrısını kabul ettiklerini bildiren Kamboçya ve Tayland yönetimleri, çatışmalar için birbirini suçlamayı sürdürmüştü.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının Bangkok yönetimi tarafından kontrol edileceğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Huzur İstanbul" uygulamasında 833 kişi gözaltına alındı
Tekirdağ'daki Naip Barajı'nın doluluk oranı yüzde 2'nin altına düştü
Fatih'te seyir halindeki İETT otobüsü çelik bariyerlerde asılı kaldı
Hatay'da yüksek ateşten tedaviye alınan temel eğitimdeki 2 asker şehit oldu
Orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Benzer haberler

Tayland-Kamboçya geriliminde ölenlerin sayısı 32'ye çıktı

Tayland-Kamboçya geriliminde ölenlerin sayısı 32'ye çıktı

Kamboçya ve Tayland, Malezya'nın önerdiği ateşkesi kabul etti

Tayland ile Kamboçya arasında 19'uncu yüzyıldan bu yana süren sınır ihtilafı yeniden alevlendi

Tayland-Kamboçya sınırında çatışma çıktı: 12 sivil hayatını kaybetti, 14 sivil yaralandı

Tayland-Kamboçya sınırında çatışma çıktı: 12 sivil hayatını kaybetti, 14 sivil yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet