Tayland'da Anutin Charnvirakul yeniden başbakan seçildi

Tayland'da 8 Şubat'ta düzenlenen erken genel seçimlerin ardından Bhumjaithai Partisi lideri eski Başbakan Anutin Charnvirakul yeniden seçildi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
Ankara

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Tayland Temsilciler Meclisi, erken genel seçimlerin ardından yeni başbakanı seçmek üzere oylama yaptı.

Temsilciler Meclisinde yapılan açık oylama sonucunda, Anutin 293 oy alırken, rakibi Halk Partisi lideri Natthaphong Ruengpanyawut 119 oy aldı.

Anutin, 499 üyeli Meclisteki oylamada salt çoğunluğu elde ederek, Tayland başbakanı olarak yeniden seçildi.

Meclis Başkanı Sophon Zaram, oylama sonucunu onaylanmak üzere Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'a sunacak. Kraliyet onayının ardından yeni hükümetin kurulma süreci başlayacak.

Başbakan Anutin Charnvirakul, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un verdiği yetkiyle 2026'nın başında erken seçim yapılması için Temsilciler Meclisini 12 Aralık 2025'te feshetmişti.

Meclisin feshedilmesi, Kamboçya ile yeniden başlayan çatışmaların 5. gününe denk gelmişti.

Anutin liderliğindeki Bhumjaithai Partisi, 8 Şubat'ta düzenlenen erken genel seçimlerin ardından Temsilciler Meclisinde en çok sandalyeyi kazanarak zafer elde etmişti.

Tayland'da son 87 yılda parlamento 16 kez feshedildi.

Sonuncusuyla birlikte 16'ya yükselen parlamento fesihlerinin ilki 1938'de yaşandı, ardından 1945, 1976, 1983, 1986, 1988, 1992, 1995, 1996, 2000, 2006, 2011, 2013 ve 2023'ün yanı sıra Eylül 2025'te ve 12 Aralık 2025'te verilen kararlarla devam etti.

