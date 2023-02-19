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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da depremde çöken binanın ek yapısı ayakta kaldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir bina çökmesine rağmen yanında bulunan ek yapısı yıkılmadı.

Hikmet Faruk Başer   | 19.02.2023
Hatay'da depremde çöken binanın ek yapısı ayakta kaldı

Hatay

Narlıca Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir bina depremler sırasında çöktü. Bu binanın yanında yer alan oda şeklindeki ek yapısı ise ayakta kaldı.

Binada yaşayan Enes Şafak, AA muhabirine, yıkılan apartmanın sakinlerinin depremlerden yaralı kurtulduğunu söyledi. 

Çapar, "Binanın yanında bulunan yapı sonradan ek oda olarak yapıldı. Depremde o kısım ayakta kaldı." dedi.

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