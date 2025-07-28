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Dünya

Endonezya açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaleti açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aynur Şeyma Asan  | 28.07.2025 - Güncelleme : 28.07.2025
Endonezya açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne (USGS) göre, merkez üssü Açe eyaletine bağlı Sabang bölgesinin yaklaşık 260 kilometre kuzeybatısında olan deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

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USGS'ye göre 6,5 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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