Endonezya'daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda patlama meydana geldi
Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı tekrar faaliyete geçti ve yanardağın püskürttüğü küller 18 kilometre yüksekliğe ulaştı.
Cakarta
Endonezya Jeoloji Ajansına göre, yanardağ ilk küllerini dün püskürtmeye başlattı ve bu küller 10 kilometre yüksekliğe ulaştı.
Bu sabah tekrar yanardağdan püsküren küllerin yüksekliği ise 18 kilometreye çıktı ve çevredeki köyler küllerle kaplandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, çevredeki turistlere bölgeden uzak durma çağrısı yapıldı.
Yanardağın 18 Haziran'daki patlaması sonrası alarm durumu en üst seviyeye çıkarılmış ve yasak bölge kapsama alanı 7 kilometreye genişletilmişti.
1584 metre yüksekliğindeki "Lewotobi Laki-Laki", bölgede "Lewotobi Perempuan Dağı" ile "ikiz yanardağ" olarak biliniyor.
"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.
Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın Kasım 2024'te patlaması sonucu 9 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.