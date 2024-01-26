Dolar
30.31
Euro
32.97
Altın
2,023.63
ETH/USDT
2,249.60
BTC/USDT
41,157.00
BIST 100
8,305.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Uluslararası Adalet Divanı, Lahey’de Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıklıyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Uluslararası Adalet Divanı önündeki göstericiler, "soykırımın" durdurulmasını sağlayacak karar çıkmasını bekliyor

Melike Pala, Selman Aksünger  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
Uluslararası Adalet Divanı önündeki göstericiler, "soykırımın" durdurulmasını sağlayacak karar çıkmasını bekliyor

Ankara

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı (UAD) önünde Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasına ilişkin açıklanacak ihtiyati tedbir talebini bekleyen göstericiler, "soykırımın" durdurulmasını sağlayacak karar çıkmasını istiyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından UAD’de açılan davadaki ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararın açıklanması bekleyen göstericiler, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Filistinli Roaa Almasri, UAD'nin Gazze'deki "soykırımın" durdurulması için karar vermesini umduğunu belirterek, "Umarım şu anda Gazze'de olup bitenlerin durdurulması yönünde bir karar alırlar çünkü oradaki yaşam felaket boyutunda." dedi.

Bir Filistinli olarak her gün bu acılara şahit olmanın zorluğunu anlatan Almasri, "Her gün televizyonda onların ölümünü ve dünyadaki sessizliği görmek çok ama çok zor. Soykırımın herkesin önünde gerçekleşebileceğini asla düşünmezdim. Bugüne kadar hiç kimse Filistinliler adına doğru kararı vermedi ama bugün bu mahkeme karar verme yetkisine sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Almasri, UAD'nin İsrail'in saldırılarını durdurmasına yönelik karar almaması halinde uluslararası hukuk ve insanlığa dair inancını yitireceğini ifade etti.

"İsrail'in işgalini ve Gazze'de yaşananları affetmeyeceğiz"

Ülkesini ve Filistin halkını desteklemek için Lübnan'da yaşadığı mülteci kampından geldiğini söyleyen Ahmad İskandar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında sorumluluğu bulunan kimseyi affetmeyeceklerini vurguladı.

"İsrail'in işgalini ve Gazze'de yaşananları affetmeyeceğiz." diyen İskandar, UAD'de açılan davanın 74 yıldır Filistin konusunda ilgisiz olan uluslararası toplumu uyandırma görevini üstlendiğini belirtti.

İskandar, UAD'nin alacağı kararın dünyanın pek çok yerine dağılmış Filistinlilerin ülkelerine güvenli şekilde dönmelerini sağlamasını umduğunu söyledi.

"Karar, Filistin halkı için adalete doğru atılan ilk adım olacak"

UAD önünde kararı bekleyen Nadia da mahkemenin bugün Gazze ve Filistin halkını korumak için önlem almasını umduğunu ifade ederek, kararın "Filistin halkı için adalete doğru atılan ilk adım olacağı" yorumunu yaptı.

Nadia, UAD'nin açıklayacağı ihtiyati tedbir kararlarının Gazze'de saldırıları durdurma gücüne dikkati çekerek, ayrıca kararın Avrupa başta olmak üzere pek çok hükümetin saldırılara yönelik tutumunu değiştirebileceğini kaydetti.

Nadia, "Şu ana kadar Hollanda hükümetinden gördüklerimizin bana pek umut vermediğini söyleyebilirim ancak Lahey'den çıkacak kararın bu durumu değiştireceğini ve bu kararı ciddiye alacaklarını umuyorum. Aynı şey, Avrupa'daki diğer hükümetler için de geçerli." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara merkezli çocuk istismarı soruşturmasında 35 gözaltı
Bursa'da apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Uraloğlu: Türkiye, ulaştırma alanında AB müktesebatıyla uyumlu çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kastamonu'daki kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Benzer haberler

Uluslararası Adalet Divanı: (soykırım davasında) İsrail aleyhine ileri sürülen iddialar “makul seviyede” ispatlandı

Uluslararası Adalet Divanı: (soykırım davasında) İsrail aleyhine ileri sürülen iddialar “makul seviyede” ispatlandı

Uluslararası Adalet Divanı önündeki göstericiler, "soykırımın" durdurulmasını sağlayacak karar çıkmasını bekliyor

İsrail güçleri Aksa'ya girmesine izin vermediği engelli Filistinliyi kaldırımda namaz kılarken gözaltına aldı

Uzmanlara göre İsrail, "Filistin devleti" fikrini yok etmek için Batı Şeria'da gerilimi tırmandırıyor

Uzmanlara göre İsrail, "Filistin devleti" fikrini yok etmek için Batı Şeria'da gerilimi tırmandırıyor
Batı Şeria'daki Filistinliler, askeri üniformalı yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalıyor

Batı Şeria'daki Filistinliler, askeri üniformalı yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalıyor
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 26 bini aştı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 26 bini aştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet