AA fotoğrafları İsrail'in soykırımla suçlandığı Uluslararası Adalet Divanı'ndaki duruşmada kanıt olarak sunuldu
Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasının Uluslararası Adalet Divan'ındaki (ICJ) duruşmasında, kanıt olarak Anadolu Ajansı'nın (AA) fotoğrafları sunuldu.
Ankara
ICJ'de görülen duruşmada Güney Afrika'yı temsil eden avukatlardan Adila Hassim'in hitabı sırasında kanıt olarak AA'nın fotoğrafları gösterildi.
- İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında açılan "soykırım" davasının görülmesine başlandı
- Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı "soykırım" davasına destek açıklamaları hızla artıyor
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- İnsan hakları avukatı Boyle: Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı soykırım davasını kazanma ihtimali yüksek
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Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davası Lahey'de görülmeye başlandı. Duruşmada Anadolu Ajansı'nın fotoğrafları kanıt olarak gösterildi https://t.co/Be3V8Xm5xC— AA Canlı (@AACanli) January 11, 2024
AA Foto Muhabiri Fadi Alwhidi tarafından çekilen ve kanıt olarak sunulan fotoğrafta Gazze'de 23 Aralık'ta Filistin Sivil Savunma ekipleri tarafından Beyt Lahya kentinde enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin, Endonezya Hastanesi'nin yakınında hazırlanan toplu mezara defnedildiği görülüyor.
Foto Muhabir Mohammed Fayk tarafından çekilen fotoğrafta da aynı şekilde 30 Ekim'de Gazze'de bazı mezarlıklarda boş yer kalmaması nedeniyle Fatayer ailesinin naaşlarının, topluca bir bölgede defnedildiği görülüyor.
Uluslararası Adalet Divanındaki "soykırım" davasının duruşmasında davacı Güney Afrika'yı temsil eden avukatlar, "İsrail'e, Gazzelilere yönelik bilinçli eylemlerinin soykırım niyetini kanıtladığı" suçlamasını yöneltti.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail’in Gazze'deki eylemleriyle Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşması başladı.
Duruşmanın ilk gününde, Güney Afrika argümanlarını sundu.
Duruşmada, Güney Afrika tarafını temsil eden hukukçular, Uluslararası Adalet Divanında Güney Afrika'nın açtığı davanın duruşmasında İsrail'e, Gazzelilere yönelik bilinçli eylemlerinin soykırım niyetini kanıtladığı suçlaması yöneltildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.