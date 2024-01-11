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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşuyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze’deki fillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davanın, ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşma devam ediyor.
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Dünya

AA fotoğrafları İsrail'in soykırımla suçlandığı Uluslararası Adalet Divanı'ndaki duruşmada kanıt olarak sunuldu

Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasının Uluslararası Adalet Divan'ındaki (ICJ) duruşmasında, kanıt olarak Anadolu Ajansı'nın (AA) fotoğrafları sunuldu.

Tuğba Altun  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
AA fotoğrafları İsrail'in soykırımla suçlandığı Uluslararası Adalet Divanı'ndaki duruşmada kanıt olarak sunuldu

Ankara

ICJ'de görülen duruşmada Güney Afrika'yı temsil eden avukatlardan Adila Hassim'in hitabı sırasında kanıt olarak AA'nın fotoğrafları gösterildi.

AA Foto Muhabiri Fadi Alwhidi tarafından çekilen ve kanıt olarak sunulan fotoğrafta Gazze'de 23 Aralık'ta Filistin Sivil Savunma ekipleri tarafından Beyt Lahya kentinde enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin, Endonezya Hastanesi'nin yakınında hazırlanan toplu mezara defnedildiği görülüyor.


Foto Muhabir Mohammed Fayk tarafından çekilen fotoğrafta da aynı şekilde 30 Ekim'de Gazze'de bazı mezarlıklarda boş yer kalmaması nedeniyle Fatayer ailesinin naaşlarının, topluca bir bölgede defnedildiği görülüyor.


Uluslararası Adalet Divanındaki "soykırım" davasının duruşmasında davacı Güney Afrika'yı temsil eden avukatlar, "İsrail'e, Gazzelilere yönelik bilinçli eylemlerinin soykırım niyetini kanıtladığı" suçlamasını yöneltti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail’in Gazze'deki eylemleriyle Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşması başladı.

Duruşmanın ilk gününde, Güney Afrika argümanlarını sundu.

Duruşmada, Güney Afrika tarafını temsil eden hukukçular, Uluslararası Adalet Divanında Güney Afrika'nın açtığı davanın duruşmasında İsrail'e, Gazzelilere yönelik bilinçli eylemlerinin soykırım niyetini kanıtladığı suçlaması yöneltildi.

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