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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'nın Zaporijya kentine düzenlenen füze saldırısında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Rus güçlerince dün Zaporijya kentine düzenlenen füze saldırısı sonucu ölen kişi sayısının 11'e çıktığı bildirildi.

Davit Kachkachishvili   | 07.10.2022
Ukrayna'nın Zaporijya kentine düzenlenen füze saldırısında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Kiev

Zaporijya Kent Konseyi Sekreteri Andriy Kurtev, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin dün saldırı düzenlediği Zaporijya kentinde devam eden arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kurtev, "Toplam 11 kişinin öldüğü biliniyor. En az 15 kişinin kayıp olduğu düşünülüyor." ifadelerini kullandı.

Zaporijya Bölgesel Askeri İdaresi'nin resmi Telegram kanalından dün yapılan açıklamada, Rus güçlerince Zaporijya kentine düzenlenen füze saldırısı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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