Dolar
17.96
Euro
18.27
Altın
1,765.90
ETH/USDT
1,847.80
BTC/USDT
23,441.00
BIST 100
2,992.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da partisinin üye katılım töreninde konuşuyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Son bir günde Rusya'ya ait 3 tank, 1 uçak ve 1 helikopteri yok ettik

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son bir günde 3 tank, 1 uçak, 1 helikopter ve 2 roketatar sistemini kaybettiğini bildirdi.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 18.08.2022
Ukrayna: Son bir günde Rusya'ya ait 3 tank, 1 uçak ve 1 helikopteri yok ettik

Kiev

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-18 Ağustos döneminde verdiği kayıplara ilişkin bilgiler yer aldı.

Açıklamada, son 1 günde Rus ordusuna ait 1 uçak, 1 helikopter, 3 tank, 1 insansız hava aracı, 17 top, 2 roketatar, 6 araç ve 17 zırhlı aracın imha edildiği kaydedildi.

Rus ordusunun ayrıca 200 askerini kaybettiği, en fazla kayıp verilen bölgenin Donetsk civarı olduğu bildirildi.

Savaşın başlangıcından bu yana Rusya'ya ait 234 uçak, 197 helikopter, 1889 tank, 4 bin 179 zırhlı araç, 1010 top, 15 gemi ve hafif sürat teknesi, 793 insansız hava aracı, 3 bin 61 araç, 265 roketatar ve 136 hava savunma sisteminin imha edildiği, Rusların fırlattığı 190 seyir füzesinin Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği öne sürüldü.

Açıklamada, Rus ordusunun toplamda 44 bin 300 askerini kaybettiği iddia edildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adli sicil silme ve düzeltme talebi başvuruları e-Devlet Kapısı'na taşındı
"Aile Destek" mobil uygulamasını 6 ayda 38 bin kişi kullandı
Anayasa Mahkemesinden sitenin karşısına yapılan balık hali için "ihlal" kararı
Arama ve kurtarma ekipleri sınırdaki olası nükleer sızıntıya karşı hazır
İzmir'de bir kişi eşi ve kayınpederini silahla öldürdü, 2 baldızını yaraladı

Benzer haberler

Rusya: Ukrayna'nın Harkiv kentinde 90'ı aşkın yabancı paralı savaşçı öldürüldü

Rusya: Ukrayna'nın Harkiv kentinde 90'ı aşkın yabancı paralı savaşçı öldürüldü

Ukrayna: Son bir günde Rusya'ya ait 3 tank, 1 uçak ve 1 helikopteri yok ettik

Bölgesel ve etnik ayrımcılık insani yardıma adil erişimi engelliyor

Ukrayna'dan mısır taşıyan 'Arizona' gemisi İskenderun Körfezi'ne ulaştı

Ukrayna'dan mısır taşıyan 'Arizona' gemisi İskenderun Körfezi'ne ulaştı
Tahıl yüklü bir gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Tahıl yüklü bir gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Ukrayna: Rus ordusunun Harkiv'e roketli saldırısında 7 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Ukrayna: Rus ordusunun Harkiv'e roketli saldırısında 7 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet