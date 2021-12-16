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Dünya

Ukrayna, Rusya'nın saldırısını beklemeden AB'nin yaptırım uygulamasını istiyor

Ukrayna Başbakanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'nın topraklarına muhtemel saldırısını beklemeden yaptırım uygulaması gerektiğini söyledi.

Selen Temizer   | 16.12.2021
Ukrayna, Rusya'nın saldırısını beklemeden AB'nin yaptırım uygulamasını istiyor

Brüksel

Zelenskiy, Brüksel'de düzenlenen AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın gerilimi azaltmak için Rusya ile müzakerelere girmeye hazır olduğunu belirten Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise şu ana kadar masaya oturmaya istekli olmadığının görüldüğünü dile getirdi.

Zelenskiy, "Bizim için yaptırımların çatışmanın çıkmasından sonra değil, öncesinde uygulanması önemlidir. Çünkü yaptırımlar çatışma olduktan sonra uygulanırsa bu temelde onları anlamsız hale getirir." dedi.

Ukrayna Başbakanı, şöyle devam etti:

"Sekiz yıldır devam eden bir savaşımız var. Yaptırımların ancak silahlı çatışmadan önce uygulanması halinde olası bir tırmanışı önleme mekanizması haline geleceğini anlıyoruz."

AB yetkilileri, geçen aydan bu yana Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınlarında görülen alışılmadık biçimdeki askeri yoğunlaşmasından endişe duyulduğunu ve Ukrayna'ya yeniden saldırması durumunda bunun ciddi sonuçları olacağını sık sık dile getiriyor.

AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi için Brüksel'de bulunan Zelenskiy, yarın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek.

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