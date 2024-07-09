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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya'nın düzenlediği füze saldırılarında ölü sayısı 36'ya yükseldi

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rusya'nın ülkesine düzenlediği yoğun füze saldırılarında ölenlerin sayısının 36, yaralı sayısının ise 166'ya yükseldiğini duyurdu.

Davit Kachkachishvili  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
Ukrayna: Rusya'nın düzenlediği füze saldırılarında ölü sayısı 36'ya yükseldi

Kiev

Klimenko, düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev, Kriviy Rig, Dnipro ile diğer şehir ve yerleşim yerlerine gündüz saatlerinde düzenlediği füze saldırılarına ilişkin son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

"Mevcut bilgilere göre, Kiev şehrinde 25, Ukrayna'nın diğer bölgelerinde 11 kişi öldü. 166 kişi de yaralandı." ifadesini kullanan Bakan Klimenko, Kiev'de saldırının düzenlendiği "Ohmatdit Çocuk Hastanesi"nde enkaz kaldırma çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ukrayna, Rusya'nın yoğun füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, başkent Kiev'e düzenlediği yoğun füze saldırısında çocuk hastanesinin zarar gördüğünü bildirmişti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya yoğun füze saldırısı düzenlediğini belirterek, Kiev'in yanı sıra Dnipro, Kriviy Rig, Slovyansk ve Kramatorsk kentlerinin 40'tan fazla çeşitli füzeyle hedef alındığını kaydetmişti.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun gerçekleştirdiği füze saldırısında "Ohmatdit Çocuk Hastanesi"nin hasara uğradığını bildirmişti.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da Kiev'deki Dnipro ilçesinde sağlık merkezinin de Rus saldırısı sonucu zarar gördüğünü ve binanın kısmen yıkıldığını belirtmişti.

Ukraynalı yetkililer ayrıca Rusya'nın, Kriviy Rig ile Dnipro ve diğer kentlerine düzenlediği saldırıların insanların ölümüne ve yaralanmasına neden olduğunu ifade etmişti.

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