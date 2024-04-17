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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya'nın Çernigiv'e düzenlediği füze saldırısında 14 kişi öldü, 61 kişi yaralandı

Rusya'nın, Ukrayna'nın Çernigiv kentine düzenlediği füze saldırısında 14 kişinin öldüğü, 61 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Aliia Raimbekova  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Ukrayna: Rusya'nın Çernigiv'e düzenlediği füze saldırısında 14 kişi öldü, 61 kişi yaralandı

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Çernigiv'e füze saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırıda ölü ve yaralılar olduğunu ifade eden Zelenskiy, ölenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Saldırının düzenlendiği bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Zelenskiy, ölü sayısının artabileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ukrayna yeterli hava savunma sistemlerine sahip. Dünyanın Rus terörüne karşı mücadele kararlılığı yeterli olsaydı bunlar yaşanmazdı. Teröristler ancak terörü durdurabilecek ve hayatı koruyabilecek olanları korkutmayı başardıklarında yaşamları yok edebilirler. Kararlılık önemlidir. Destek önemlidir. Ukrayna'nın kararlılığı yeterlidir. Ortaklarımızın yeterli kararlılığına ve desteğine ihtiyaç var."

Çernigiv Şehri Belediye Başkanı Oleksandr Lomako da yerel basına yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırıyı yerel saatle 09.00 sularında nüfusun yoğun olduğu semte gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırıda 8 katlı sosyal tesisin hedef alındığına işaret eden Lomako, binanın ve çevredeki araçların hasar gördüğünü söyledi.

Lomako, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiği, 61 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.



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