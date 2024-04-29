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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'ya daha fazla destek yolda

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, silah teslimatlarının hızlanmasının önemini vurgulayarak, Ukrayna'ya daha fazla desteğin yolda olduğunu söyledi.

Melike Pala  | 29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'ya daha fazla destek yolda

Ankara

Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile başkent Kiev'de düzenlediği ortak basın toplantısında, askeri yardımların gecikmesinin savaş alanında "ciddi sonuçlar doğurduğuna" işaret etti.

Genel Sekreter, "ABD aylarca bir paket üzerinde anlaşmaya varamadı. Avrupalı müttefikler de söz verdiğimiz ölçekte mühimmat sağlayamadı." değerlendirmesinde bulundu.

Geç ulaşan her askeri yardımın Rusya'nın cephe hattında ilerlemesi anlamına geldiğini ifade eden Stoltenberg, "Ancak Ukrayna'nın galip gelmesi için henüz çok geç değil. Daha fazla destek yolda." dedi.

Stoltenberg, silah teslimatlarının hızlanmasının önemini vurgulayarak "Tedariki geciktirdiğimizde bunun ölüm kalım meselesi olduğunun farkına varmalıyız." diye konuştu.

"Ukrayna'nın yeri NATO'dur"

Müttefik ülkelerin Ukrayna'ya askeri desteği artırmayı kabul ettiğini aktaran Stoltenberg, ABD'nin 60 milyar doların üzerindeki yardım paketinin yanı sıra İngiltere, Almanya ve Hollanda'nın yeni taahhütlerini de memnuniyetle karşıladığını ve diğer müttefik ülkelerden de "yakında yeni açıklamalar gelmesini beklediğini" sözlerine ekledi.

Stoltenberg, "Ukrayna'nın yerinin NATO olduğunu" dile getirerek, "Şu anda yürüttüğümüz çalışmalar sizi NATO üyeliğine doğru geri dönüşü olmayan bir yola sokuyor, böylece zamanı geldiğinde Ukrayna hemen NATO üyesi olabilecek." dedi.

Öte yandan, ABD'nin başkenti Washington'da temmuzda yapılacak NATO Zirvesi'nde, üyelik için müttefiklerle varılması gereken mutabakatın sağlanacağını düşünmediğini kaydeden Stoltenberg, Ukrayna'yı NATO standartlarına ulaştırmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

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