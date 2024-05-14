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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Harkiv bölgesinde bir yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Bugrovatka yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Ali Cura  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
Rusya: Harkiv bölgesinde bir yerleşim birimini ele geçirdik Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus askeri birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava araç üretim atölyesini vurduğu aktarılan açıklamada, bunun dışında bazı askeri havaalanlarında yakıt ve hava araçları ile mühimmat depolarının vurulduğu belirtildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Harkiv bölgesindeki operasyonları ile ilgili de bilgi verilen açıklamada, "Rus Kuzey askeri birlikleri aktif eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Bugrovatka yerleşim birimini kurtardı ve düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerledi." ifadeleri kullanıldı.

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