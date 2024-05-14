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Dünya

Almanya'da, Filistin destekçileri Berlin Teknik Üniversitesi kampüsünde gösteri düzenledi

Almanya'da bir grup Filistin destekçisi, Berlin Teknik Üniversitesi kampüsünde Filistin ile dayanışma gösterisi gerçekleştirdi.

Cüneyt Karadağ  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
Almanya'da, Filistin destekçileri Berlin Teknik Üniversitesi kampüsünde gösteri düzenledi Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Berlin

"Berlin Öğrenci Koalisyonu" grubu, üniversite kampüsünde İsrail’in Refah’a yönelik saldırılarını protesto etti.

Yaklaşık 150 öğrencinin katıldığı gösteride, "Hepimiz Filistinliyiz", "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı.

Berlin Teknik Üniversitesi kampüsünde, "Sessizliğiniz mecburiyetten", "Hemen şimdi ateşkes" yazılı pankart ve dövizler açan göstericiler daha sonra dağıldı.

"Berlin Öğrenci Koalisyonu" grubu, Humbold ve Berlin Hür üniversitelerinde de eylem yapmıştı.

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