Rusya: Harkiv ve Zaporijya bölgesinde 3 yerleşim yerini kontrol altına aldık
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesinde 2, Zaporijya bölgesinde ise 1 yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını bildirdi.
Moskova
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.
Rusya Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetleri sonucu bazı yerleşim birimlerinin kontrol altına alındığı bilgisi paylaşılan açıklamada, kuzey askeri birliklerinin Harkiv bölgesinde Glubokoye ve Lukyantsı yerleşim birimlerini ele geçirdiği ifade edildi.
Ayrıca, Rus Dnyepr askeri birliklerinin de Zaporijya bölgesinde Rabotino yerleşim yerini kontrol altına aldığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.