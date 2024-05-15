Dolar
32.27
Euro
34.93
Altın
2,365.34
ETH/USDT
2,905.40
BTC/USDT
62,539.00
BIST 100
10,145.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde düzenlenen TOBB Genel Kurulu'na katılıyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Harkiv ve Zaporijya bölgesinde 3 yerleşim yerini kontrol altına aldık

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesinde 2, Zaporijya bölgesinde ise 1 yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Ali Cura  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
Rusya: Harkiv ve Zaporijya bölgesinde 3 yerleşim yerini kontrol altına aldık

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetleri sonucu bazı yerleşim birimlerinin kontrol altına alındığı bilgisi paylaşılan açıklamada, kuzey askeri birliklerinin Harkiv bölgesinde Glubokoye ve Lukyantsı yerleşim birimlerini ele geçirdiği ifade edildi.

Ayrıca, Rus Dnyepr askeri birliklerinin de Zaporijya bölgesinde Rabotino yerleşim yerini kontrol altına aldığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
EFES-2024 Tatbikatı kapsamında Azerbaycan, Libya ve Kuzey Makedonya ile müşterek eğitimler gerçekleştirildi
Kars'ta kar yağışı etkili oldu
BİK Analitik yazılımı, TSE tarafından tescillendi
Rize-Artvin Havalimanı'nı 2 yılda yaklaşık 2 milyon yolcu kullandı
Adalet Bakanı Tunç: Tarafsız, bağımsız yargımız, sıfatı ne olursa olsun suç işleyenin üzerine gidecektir

Benzer haberler

Rusya: Harkiv ve Zaporijya bölgesinde 3 yerleşim yerini kontrol altına aldık

Rusya: Harkiv ve Zaporijya bölgesinde 3 yerleşim yerini kontrol altına aldık

Ukrayna Parlamentosu Başkanı Stefançuk'tan Türkiye ile ilişkilere övgü

BM, Ukrayna'da artan saldırılara karşı uyardı

Rusya: Harkiv bölgesinde bir yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya: Harkiv bölgesinde bir yerleşim birimini ele geçirdik
Von der Leyen: Putin bombalamayı durdurursa ertesi gün barış görüşmeleri yapılabilir

Von der Leyen: Putin bombalamayı durdurursa ertesi gün barış görüşmeleri yapılabilir
Ukrayna'daki savaşta Rus ordusu Harkiv bölgesinde yeni operasyonlar başlattı

Ukrayna'daki savaşta Rus ordusu Harkiv bölgesinde yeni operasyonlar başlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet